Kingdom Come: Deliverance 2 bekommt drei Erweiterungen und Hardcore-Modus

Kingdom Come: Deliverance 2 ist jetzt nur noch ein paar Wochen entfernt, und es gibt neue Infos: Ein Hardcore-Modus und 3 DLC werden kommen!

Über Kingdom Come: Deliverance 2

Nun hat der Herausgeber Plaion die Pläne des Spiels nach dem Start für 2025 enthüllt, einschließlich eines Trios von Erweiterungen, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. An erster Stelle stehen kostenlose Updates, die im Frühjahr erscheinen sollen und neue Funktionen wie einen Hardcore-Modus, Pferderennen und eine „Barbier-Funktion” hinzufügen werden, die es den Spielern ermöglicht, das Aussehen ihres persönlichen Henry anzupassen. Größere Dinge werden im Sommer folgen, wenn die ersten drei Erweiterungen des Rollenspiels erscheinen:

Brushes with Death – Begebt euch auf eine spannende Suche, während Henry einem rätselhaften Künstler mit einer schattenhaften Vergangenheit hilft. Reist durch die Länder des Spiels, stellt euch gefährlichen Begegnungen und entwirrt ein Netz gefährlicher Pläne. (Sommer 2025)

Vermächtnis der Schmiede – Taucht ein in Henrys Wurzeln, indem ihr das Vermächtnis von Martin, seinem Adoptivvater, erkundet. Arbeitet daran, eine einst renommierte Schmiede zu restaurieren, und beweist eure Fähigkeiten in der Kunst des Schmiedens, während ihr vergessene Geschichten aus der Vergangenheit entdeckt. (Herbst 2025)

Mysteria Ecclesia – Betretet das Sedlec-Kloster mitsamt all seiner Intrigen. Mit einer verdeckten Mission beauftragt muss Henry die komplexe Dynamik der Region erfassen, verborgene Wahrheiten entdecken und sich in einem Labyrinth widersprüchlicher Interessen zurechtfinden. (Winter 2025)

Neben diesen Updates sagte Plaion, dass es “eine Reihe von kostenlosen Updates zur Lebensqualität geben wird, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern”. Wie im Trailer erwähnt, kann sich der Veröffentlichungszeitpunkt für alle drei Erweiterungen ändern, und da sich das Basisspiel selbst noch im August 2024 verschoben hat, ist alles noch in der Schwebe. Alle drei Erweiterungen werden als Teil des Kingdom Come: Deliverance 2 Erweiterungspass oder in der Gold Edition des Spiels verfügbar sein. Das Game selbst erscheint am 4. Februar 2025. Freut ihr euch schon darauf?