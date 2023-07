Keine Sorge: Skate bekommt auch Playtest-Möglichkeiten auf den Konsolen

In einem Blogeintrag, der auf ein Jahr des Playtests auf dem PC zurückblickt, sagte das Unternehmen den Konsolenspielern, dass sie nicht vergessen wurden. „ Wir wollen auch einen Ruf an die Konsolen-Skate-Community aussprechen – ja, wir sind derzeit immer noch bezüglich Playtests ausschließlich auf dem PC, aber wir versprechen, dass Konsolen-Playtests kommen werden” , hieß es. “Wir haben noch kein Datum zu teilen, aber bleiben Sie dran”. EA sagte, dass bei einem Spieltest im Mai die Spieler mehr als 12,9 Millionen Tricks versuchten und 35,7 Millionen Erfahrungspunkte sammelten, indem sie über 90.000 Herausforderungen abgeschlossen hatten. “All diese Daten und Telemetrie werden zusammen mit dem Feedback, das ihr uns gegeben habt, verwendet, um Einblicke in die Art und Weise zu erhalten, wie alle mit unserer Welt interagieren” , hieß es.

“Der Spieltestprozess trägt dazu bei, die Zukunft des Spiels zu gestalten. Die Auswirkungen der Gemeinschaft werden weiter zunehmen, wenn wir unsere Playtests auf dem Weg zum Start ausweiten und mehr von euch durch unsere Playtests in San Vansterdam willkommen heißen.“ Interessierte können sich für die Möglichkeit registrieren, an zukünftigen Spieltests “in den kommenden Monaten” teilzunehmen. Skate wurde im Juni 2020 in einer überraschenden Ankündigung enthüllt, die den Twitter-Interaktionsrekord von EA brach, und stückchenweise wurde immer mehr enthüllt. Das Free-to-Play-Spiel ist der Debüttitel von Full Circle, einem in Vancouver ansässigen EA-Studio unter der Leitung des ehemaligen Xbox Live-Geschäftsführers Daniel McCulloch, der 15 Jahre im Microsoft-Gaming-Geschäft verbrachte, bevor er 2020 ging. Das Spiel unterstützt Cross-Play und Cross-Progression auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen.