Keine Erweiterung für Baldur’s Gate 3 geplant, Level 12 bleibt die Obergrenze

“Ehrlich gesagt, wir haben noch nicht mit einer Erweiterung begonnen”, sagte Larian Studios-CEO Swen Vincke in einem Interview mit PC Gamer.

Warum Baldur’s Gate 3 fürs Erste so bleibt

Als man hörte, dass Larians Baldur’s Gate 3 eine Level-Obergrenze von 12 bei D&Ds möglichen 20 Stufen auferlegt, waren die Reaktionen gemischt. Doch der CEO von Larian Studios, Swen Vincke, sagt uns ganz genau, warum das so ist. Klar kann man eine Erweiterung andenken, aber fürs Erste wird nicht daran gearbeitet, und es klingt so, als wäre es derzeit auch gar nicht geplant. Wobei, eine Erweiterung wäre definitiv kleiner als das Grundspiel selbst … Nun, Vincke sagte, dass er es “sehr schwer” finden würde, ein Abenteuer zu machen, das Spieler von Level 12 bis Level 20 bringt. Denn in D&D beginnen diese Levels, die Charaktere mit gottähnlichen Kräften zu belohnen. Zum Beispiel umfassen einige der Zaubersprüche der höchsten Stufe von D&D Dinge wie Astralprojektion, einen wie auch immer gearteten Wunsch Realität werden zu lassen, oder Todesmagie.

„Abenteuer für hochstufige Charaktere erfordern eine andere Art, Dinge zu tun, in Bezug auf Antagonisten, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, die viel Entwicklung erfordern, um sie richtig zu machen”, sagte Vincke. “Was dies viel mehr als eine Erweiterung in Bezug auf den Entwicklungsaufwand machen würde. Viele D&D-Abenteuer sind aus genau diesem Grund unter Level 12. Es klingt also nach ordentlichem, einfachem Erweiterungsmaterial, bis Sie anfangen, darüber nachzudenken, und es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellen kann.“ Das ist schlüssig, denn dann würde man nur noch gegen Drachen und Dämonen kämpfen und die Welt retten! Was die Möglichkeit von Mods betrifft, so ging Vincke nicht im Detail auf die Pläne ein, sagte aber, dass sich die Mod-Unterstützung nach der Veröffentlichung der PS5-Version im September „dramatisch verbessern wird”.