Larian Studios bäckt nach Baldur’s Gate 3 auch mal wieder kleinere Brötchen

Swen Vincke, der CEO von Larian Studios, hat den Wunsch geäußert, nach Baldur’s Gate 3 auch wieder an kleineren Titeln zu arbeiten.

Back to the roots, Larian

In einem neuen Interview diskutierte Larian CEO Swen Vincke die Pläne des Studios für die Zukunft, nach seinem großen Early-Access-Hit. Im Gespräch mit Bloomberg erwähnte Vincke, dass er nicht weiß, was als nächstes für das Studio kommt, aber er äußerte den Wunsch, an mehreren Spielen sowie an etwas Kleinerem zu arbeiten. „Ich will sicherlich nicht noch sechs Jahre damit verbringen, ein einziges Spiel zu entwickeln”, heißt es in dem Gespräch. Baldur’s Gate 3 hat einen großen Start auf Steam und wird zum bisher zweitgrößten Start des Jahr 2023.

Das Spiel, das seit Jahren im frühen Zugriff ist, wurde am Donnerstag offiziell auf Steam veröffentlicht, wo es laut dem unabhängigen Steam-Tracker SteamDB eine Spitzenzahl gleichzeitiger Spieler von über 700.000 Spielern gleichzeitig am Wochenende anziehen konnte. Das liegt an mehreren Dingen, etwa dem grandiosen Umfang des Titels, aber auch das Fehlen von einem Mass Effect 5 oder Dragon Age 4 und dergleichen. Swen Vincke sagte zuvor, er habe das IT-Team gewarnt, eine gleichzeitige Spielerzahl von “100.000 oder so, maximal“ zu erwarten, und es sieht so aus, als hat er das Interesse der Spielerschaft brutal unterschätzt.