Kein Witz: OutRun bekommt eine Michael Bay-Verfilmung

Die klassische Rennserie OutRun von SEGA bekommt eine Verfilmung, angeblich stecken Sydney Sweeney und Michael Bay dahinter.

OutRun – als Film?

Ja, Mario, Minecraft, Sonic – das sind alles aktuelle große Hits auf der großen Leinwand, nachdem sie den Sprung aus der Welt der Videospiele gemacht haben. Dem will jetzt wohl OutRun nachfolgen, eine Serie, die seit 2009 kein neues Game mehr bekommen hatte. Warum gerade das SEGA-Game, und nicht etwa ein Franchise wie Burnout? Na, wir werden es schon sehen. Laut Deadline ist dieser OutRun-Film bei Universal in Arbeit. Bays Set wird Regie führen, mit Sweeney an Bord, um zu produzieren, anstatt im Film zu erscheinen, und Jayson Rothwell wird das Drehbuch schreiben. Es gibt noch keine Details darüber, wie die Handlung aussehen wird, aber man würde annehmen, dass es viele Verfolgungsjagden im Fast and Furious-Stil gibt, bei denen Ferraris der 80er Jahre funky elektronische Melodien von sich geben.

Hochgeschwindigkeitsszenen und Explosionen sind so gut wie garantiert, wenn Bays frühere Werke wie Transformers und The Rock etwas sind, woran sich beilassen kann, wobei der Regisseur auch die Adaption zusammen mit Partner Brad Fuller und Sweeney produziert. Auf der SEGA-Seite wurde Toru Nakahara – Veteran von Sonic the Hedgehog 1-3, Knuckles und Golden Axe – als Produzent hinzugezogen, und der Präsident/COO Shuji Utsumi wird das Projekt überwachen. Während diese Nachricht ein wenig überraschend ist, hat SEGA in letzter Zeit einige Dinge getan, um seinen geliebten Nostalgie-Katalog wiederzubeleben und zu nutzen, indem es Serien wie Crazy Taxi als Remake, Jet Set Radio und auch Virtua Fighter über neue Games zurück ins Spiel gebracht hat. Was haltet ihr von der aktuellen Vorgehensweise von SEGA?