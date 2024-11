Kein DLC für Dragon Age: The Veilguard: Erfolgreich und bleibt, wie es ist

Nach dem recht erfolgreichen Start von Dragon Age: The Veilguard freuen sich Fans auf mehr. EA wiegelt aber ab – kein DLC geplant.

The Veilguard ist komplett, so EA

Bei einem Titel, der am Tag seiner Veröffentlichung Rekorde für die Anzahl der Spieler*innen für BioWare- und EA-Spiele auf Steam brach, hätten die Fans vernünftigerweise erwarten können, mehr von der farbenfrohen Besetzung der Charaktere des Spiels zu sehen. Jedes andere Dragon Age-Spiel bekam DLC-Inhalte nach dem Start, oft mit großen Auswirkungen auf die Geschichte – wie Dragon Age: Inquisitions DLC Trespasser mit dem Begleitcharakter Solas, der eine riesige Reise hinter sich gebracht hat. In einem Bruch mit der Tradition sagte der Kreativdirektor von Veilguard, John Epler, gegenüber Rolling Stone, dass es keine DLC für das Spiel geben wird. Stattdessen heißt es in dem Bericht, “hat sich die Aufmerksamkeit der Entwickler nun vollständig auf das nächste Mass Effect verlagert”.

Es gab kürzlich ein Gespräch mit Epler sowie Spieldirektorin Corinne Busche, in dem Busche die Ziele des Teams in Bezug auf diesen Punkt betonte. “Die Hauptsache für uns ist, dass es sehr wichtig war, dass sich dieses Spiel wie die vollständigste Geschichte anfühlte, die wir zu erzählen versuchen”, sagte Busche. “Um ehrlich zu sein, konzentrieren wir uns im Moment ganz darauf. Es wurde viel unternommen, um sicherzustellen, dass dies ein komplettes Abenteuer ist.“ Somit ist die Geschichte von Veilguard abgeschlossen. Und da das Team bei der Entwicklung des nächsten Mass Effect-Eintrags hilft, sieht es definitiv so aus, als ob Dragon Age-Fans warten müssen, bevor sie zu Thedas zurückkehren. Hoffen wir nur, dass die Wartezeit nicht so lang ist wie die zehn Jahre zwischen Inquisition und Veilguard.