Dragon Age: The Veilguard lacht von der Spitze der Steam-Verkaufscharts

Dragon Age: The Veilguard debütierte an der Spitze der Top-Seller-Charts von Steam. Und das trotz Pronomen!

Mehr zu The Veilguard

Das neueste Spiel von EA und BioWare hat es in die Top-Seller-Liste von Steam geschafft und hat Call of Duty: Black Ops 6 von der Spitze verdrängt. Wie es zu erwarten war – schließlich haben die DA-Fans schon lange auf das Game warten müssen. Chartdaten auf SteamDB zeigen, dass das Spiel, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, innerhalb der ersten 24 Stunden im Verkauf einen Höchststand von 70.414 gleichzeitigen Spielern erreicht hat.

Dies macht es zum beliebtesten Steam-Start für ein Spiel in der Geschichte von BioWare, die vorherige war die Mass Effect Legendary Edition (die den höchsten Höchststand aller Zeiten von 59.817 Spielern hatte). Es ist auch einer der höchsten Spitzen für jedes Einzelspieler-EA-Spiel und schlägt die Star Wars Jedi-Spiele, aber bisher bleibt es hinter Need for Speed Heat (das einen maximalen Peak von 86.196 hatte) und The Sims 4 (das einen Peak von 96.328 hatte) zurück.