Kann das sein? Ein The Elder Scrolls 4: Oblivion-Remake ist in Arbeit

Es heißt, dass das Studio, das das kommende Metal Gear Solid 3-Remake mitentwickelt, auch an einem Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion arbeitet.

Mehr zum Oblivion-Remake

Ein Reddit-Benutzer, der angeblich ein ehemaliger Mitarbeiter von Virtuos war, veröffentlichte einen Beitrag, der mittlerweile schon wieder gelöscht wurde. Der Benutzer wurde Berichten zufolge von den Mods des Subreddits als legitimer ehemaliger Virtuos-Mitarbeiter verifiziert. Laut dem Benutzer arbeitet Virtuos an fünf separaten Projekten, von denen das Remake von Metal Gear Solid 3 eines davon ist. Der User behauptet, dass das Studio auch an dem Projekt “Altar” arbeitet, von dem sie sagen, dass es sich entweder um ein Remake oder ein Remaster von Oblivion handelt.

Ein Dual-System zwischen Unreal Engine 5 (für Grafik und Effekte) sowie Oblivion-Engine (für Gameplay und Physik) soll die beste Qualität sicherstellen, und der Releasetermin soll entweder zu Weihnachten 2024 sein oder im Frühjahr 2025. Das sei allem abhängig davon, ob es sich um ein Remake oder ein Remaster handelt, und zudem wurde berichtet, dass das Spiel hauptsächlich im Pariser Studio von Virtuos hergestellt wird. Andere Projekte, an denen Virtuos laut dem Benutzer arbeitet, sind “Massive” (beschrieben als Monster Hunter gekreuzt mit Shadow of the Colossus), eine Erweiterung für Amazons MMO New World und ein narratives Kletterspiel mit dem Codenamen Ominous.