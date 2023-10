Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit 12 Stunden Laufzeit: Sony stellt neue INZONE Buds vor

Sony stellt die INZONE Buds vor – neue, komplett kabellose Gaming-Kopfhörer, die euch klangstark und treu zur Seite stehen werden. Lest mehr!

Neben dieser Kopfhörer-Innovation kündigte Sony ebenfalls das kabellose INZONE H5 Headset an (zur offiziellen Website), das ganze 28 Stunden kontinuierliches Gameplay ermöglicht und auch bei ausgedehnten Gaming-Sessions für hervorragenden Komfort sorgt. Sony bringt darüber hinaus das beliebte kabellose INZONE H9 Noise Cancelling-Headset (zu unserem Testbericht) jetzt in einer eleganten Variante in Schwarz auf den Markt. Außerdem kommen auch PS5 Slim-Modelle im November – es geht rund bei Sony!

Über die INZONE Buds

Mit personalisiertem Sound, konkurrenzlosen 12 Stunden Akkulaufzeit und geringer Latenz lassen die INZONE Buds sowohl PC- als auch Konsolenspieler:innen ganz in ihre Games eintauchen. 360 Spatial Sound sorgt bei den In-Ears dafür, dass wir genau erkennen können, wo und in welcher Entfernung sich die anderen befinden. Besonders cool: Mit der 360 Spatial Sound Personaliser Smartphone-App können die Nutzer:innen Fotos von ihren Ohren machen, auf deren Basis die Klangfeldoptimierung dann ein individuelles Hörprofil erstellt. Das Ergebnis ist ein Spielerlebnis mit unübertroffener räumlicher Präzision. Mit Sound Tone Personalisierung lassen sich die INZONE Buds auch für den Gehörgang optimieren. Außerdem bieten die Buds dank der Dynamic Driver X-Treibereinheit (vom WF-1000XM5 bekannt) originalgetreue Wiedergabe sämtlicher Geräusche im Spiel.

Damit nicht genug, mit dem Active Noise Cancelling von Sony blenden die In-Ears Umgebungsgeräusche gekonnt aus, damit sich die Nutzer:innen ganz auf ihr Spiel konzentrieren können. Der neue stromsparende Prozessor L1 sorgt für eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, die sich mit dem Ladecase auf bis zu 24 Stunden verdoppeln lässt. Das ist die branchenweit längste Akkulaufzeit und macht die INZONE Buds zu den perfekten Begleitern bei langen Gaming-Sessions. Zudem werden die Buds mit einem USB-C-Dongle geliefert, der eine Latenz von weniger als 30 ms bietet, sodass rasanten Spielen nichts im Weg steht. Die angenehmen Ohrhörer sind in zwei Farbvarianten (Schwarz und Weiß) erhältlich. Sie erscheinen noch im Oktober 2023 zu einer UVP von 199,- Euro und sind ab sofort vorbestellbar. Hier geht’s zur offiziellen Website des Produkts – wäre das etwas für euch?