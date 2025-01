Joy-Cons der Nintendo Switch 2: Um etwa 20 % größer und angenehmer

Nintendo-Fans kennen das Dilemma: Die Joy-Cons waren bislang einfach zu klein. Die Nintendo Switch 2 schafft Abhilfe!

Die Joy-Cons der Switch 2

Die offizielle Ankündigung beziehungsweise unser erster Blick auf die neue Nintendo Switch 2-Konsole ist noch gar nicht so lange her. Das Video sammelt nach wie vor Aufrufe, und hat in der selben ersten Zeit alle anderen Konsolen-Ankündigungs-Videos eindrucksvoll in den Schatten gestellt. Logisch, denn Fans des japanischen Konzerns warteten schon gefühlt drei Jahre auf ein offizielles Wort von Nintendo! Heute wenden wir uns den Joy-Cons der Nintendo Switch 2 zu – wie groß werden diese? Dazu haben wir das offizielle Video zu Rate gezogen und unsere Lesekünste bemüht. Die Abmessungen des linken Joy-Con der Original-Switch betragen:

– Höhe: 10,2 cm

– Breite: 3,6 cm

– Tiefe: 2,84 cm

Wenn man sich nun diesen Screenshot ansieht, könnte man meinen, dass der Joy-Con der Nintendo Switch 2 zwischen 15 und 20 % größer ist.

Basierend auf dem Bild und den vorher genannten Abmessungen lässt sich nun rechnen. Mit einem Skalierungsfaktor von 1,2 ergeben sich folgende Abmessungen für die neuen Joy-Cons:

– Höhe: 12,24 cm

– Breite: 4,32 cm

– Tiefe: 3,41 cm

Aber: Die Nintendo Switch 2 wird höchstwahrscheinlich nicht um 20 % dicker werden, außer, es wird auch der Akku entsprechend größer dimensioniert. Bislang gilt als sicher, dass die Nachfolgekonsole einen 8-Zoll-Bildschirm mit Full HD-Auflösung (1920×1080) erhalten wird, das ist um einiges größer als der 6,2 Zoll große 720p-Screen (1280×720) der Originalkonsole. Gleichzeitig wird vermutet, dass die Konsole keinen OLED-Bildschirm erhält, da es a) um Kostenersparnis beziehungsweise -effizienz geht und b) sie höchstwahrscheinlich auch oft im Dock sein wird. Das wäre dann wohl etwas für eine eventuell folgende Nintendo Switch 2 Lite, die ausschließlich als Handheld verwendet wird und ein nettes Upgrade! Apropos Dock: Hier wird ebenfalls schon als sicher dargestellt, dass die neue Konsole bis zu 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde hinbekommt. Während die Leistung wohl im Handheldmodus nicht gebraucht wird, unterstützt da wohl das Dock tatkräftig! Insgesamt wird nun alles ein wenig runder laufen, sich angenehmer halten – ich freue mich schon. Und ihr so?