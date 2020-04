JBL bringt Premium-Kopfhörer-Serie JBL Club auf den Markt

Gute Nachrichten für die Fans von hochwertigen Over-Ear-Kopfhörern – JBL bringt die Premium-Kopfhörer-Serie JBL Club auf den Markt. Sie bietet neben professioneller Audiotechnologie und benutzerfreundlichen Funktionen zudem auch ein hochwertiges Design. Zuhause, bei der Arbeit oder auf Reisen, die JBL CLUB-Reihe ist ideal für jeden Lebensbereich.

Das Premiummodell: JBL Club One

Das Spitzenmodell unter den neuen Kopfhörern ist mit modernster Audiotechnologie ausgestattet. Dazu zählen auch Graphen-Membranen und das adaptive Noise-Cancelling. Mit dieser Kombination verbindet der Kopfhörer eine begeisternde Klangqualität mit der herausragenden Geräuschunterdrückung von JBL.

Der JBL Club One bringt die Hörer mit seinem „JBL Pro Sound“ näher an die Bühne. Dabei sorgen die 40 Millimeter-Treiber aus orangefarbenem Graphen für einen besonders präzisen Klang. Das unglaublich leichte, hochleitfähige und robuste Material wurde ausgewählt, da es Verzerrungen drastisch reduziert und die Präzision verbessert. Die hochmodernen Treiber geben die hohen Frequenzen kraftvoller und präziser wieder und überzeugen dennoch mit dem typischen JBL Bass im unteren Frequenzbereich.

Der Noise-Canceller: JBL Club 950 NC

Das aktive Noise-Cancelling ist unglaublich leistungsstark und kann es mit den Branchenführern aufnehmen. Die Technologie erfasst bis zu 50.000 Mal pro Sekunde Umgebungsgeräusche und passt sich an diese an. Dabei werden auch Schallverluste durch die Bewegung der Haare, der Brille oder des Kopfes in Echtzeit kompensiert. Der JBL CLUB One bietet so in jeder Situation ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Der Over-Ear-Kopfhörer JBL Club 950 NC mit aktivem Noise-Cancelling und der On-Ear-Kopfhörer JBL CLUB 700BT runden das neue Premium-Line-Up ab. Ein herausragendes Merkmal der gesamten Serie sind das erstklassige Design und die hochwertigen Materialien. Zu den Besonderheiten gehören ferner ein Kopfbügel aus Leder, strapazierfähige Metallscharniere, magnetische und austauschbare Ohrpolster, ein faltbares Design und hochwertiges Zubehör.

Die gesamte Produktreihe verfügt außerdem über eine Zertifizierung für HiRes-Audio sowie über die Bluetooth 5.0-Konnektivität für stabile Verbindung und beste Akkulaufzeiten. Die Akustik wurde auf Basis der branchenweit führenden Tonkurve von JBL entwickelt, die auf jahrzehntelanger quantitativer und qualitativer Forschung beruht. Abgestimmt von den besten Audiologen der Welt und bestätigt von führenden Musikern bietet die JBL CLUB-Serie den Nutzern einen Sound, welcher genauso gut klingt, wie er aufgenommen wurde.

Zusätzlich zum erstklassigen Sound ist die JBL CLUB-Serie mit der Intelligenz der Sprachassistenten Google Assistent und Amazon Alexa sowie der Stage+-Funktion ausgestattet. Nach der Aktivierung über die „My JBL Headphones“-App können Musikliebhaber ihre eigenen Hörvorlieben anpassen und Klangprofile der legendärsten DJs der Welt auswählen.

Alle drei Bluetooth-Kopfhörer werden mit einem 1,2 Meter langen Audiokabel und einem Mikrofon geliefert. Der JBL Club One enthält außerdem ein 1,5 Meter langes Audiokabel, einen Flugzeugadapter und einen Adapter, der von 3,5mm auf 6,3mm aushilft. Der JBL Club 700BT bietet eine hochwertige Schutzhülle, während der JBL Club 950NC und der JBL Club One mit einem robusten Hartschalengehäuse geliefert werden. Somit eignen sich alle drei Kopfhörer ideal als Reisebegleiter, sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen.