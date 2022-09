It takes two: Switch-Release für 4.11.2022 angekündigt

Electronic Arts kündigte nun zur Freude der Switcher eine It Takes Two Switch-Version an, die am 4. November 2022 erscheint.

Was erwartet euch?

Der Spieltitel wurde von Turn Me Up Games portiert, einem Veteranenstudio, das sich auf Nintendo Switch-Spiele spezialisiert hat. So können Spielende in It Takes Two via Couch-Koop mit einem zweiten Satz Joy-Cons, einem zweiten Gamepad oder durch die Verbindung von zwei Switch-Konsolen für ein lokales Spiel ins Geschehen eintauchen. Spieler:innen, die das Spiel besitzen, können mit dem Freunde-Pass* auch einen Freund dazu einladen, kostenlos mitzuspielen. Darüber hinaus kann die universelle Geschichte über Beziehungen in It Takes Two weltweit dank neuer Sprachausgabe erstmalig auch in Deutsch, Japanisch, Französisch und Spanisch sowie mit Untertiteln in mehreren Sprachen erlebt werden.

Der von Kritikern und Spieler:innen gefeierte Titel lässt euch das komplizierte Netz entwirren, in dem Cody und May dank eines magischen Zaubers, der sie in Puppen verwandelt hat, gefangen sind. Dabei stoßen sie an jeder Ecke auf skurrile Herausforderungen. Die unvorhersehbare Natur jedes Levels führt die Spieler:innen durch ein einzigartig metaphorisches Spielerlebnis, das eine universelle Geschichte über Beziehungen erzählt, in der Cody und May zusammenarbeiten müssen, um ihre zerbrochene Ehe am Rande der Scheidung zu retten. Von Staubsaugern auf Abwegen über charmante Liebesgurus mit Meinungen zu jedem Thema, bis hin zu einem Nachtclub, der dringend einen DJ braucht – an jeder Ecke tauchen Hindernisse auf, die für urkomische und herzliche Momente sorgen.