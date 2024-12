It Takes Two gratis bei PlayStation Plus abholen, samt Aliens und Monsterchen

Die PlayStation Plus Essential-Spiele für Dezember sind jetzt verfügbar – lest hier, welche Games euch erwarten!

Über PS Plus im Dezember

Machen wir es kurz: Die PlayStation Plus Essential-Titel dieses Monats sind It Takes Two (PS4, PS5), Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) und Temtem (PS5). Alle PlayStation Plus-Mitglieder können diese drei Spiele bis zum 6. Januar beanspruchen, danach werden sie durch eine neue Reihe von Titeln ersetzt. Wie immer sind die Essential-Spiele vom Dezember für alle mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar. Sie bleiben in eurer Bibliothek, solange ihr weiterhin ein aktives PlayStation Plus-Abonnement habt. Wenn euer Abonnement endet, endet damit auch euer Zugang zu den Spielen, aber wenn ihr dem Dienst wieder beitretet, werden sie wieder verfügbar.

Abonnent*innen der PlayStation Plus Extra- und Premium-Stufen erhalten außerdem Zugang zum Spielekatalog, einer Bibliothek mit herunterladbaren PS4- und PS5-Titeln. Während die Spielekatalog-Titel für Dezember noch nicht bekannt gegeben wurden, enthielten die Titel im November Grand Theft Auto 5, Dying Light 2: Stay Human und Like a Dragon: Ishin. PlayStation Plus Premium bietet Mitgliedern auch eine Reihe von PS1-, PS2- und PSP-Spielen zum Herunterladen sowie PS3-Spiele über Cloud-Streaming. Wer also ein aktives PS Plus-Abo besitzt und den Koop-Kracher It Takes Two (zu unserem Testbericht) noch nicht gespielt hat, sollte das tunlichst nachholen!