IO Hawk Legacy: E-Scooter mit 120km Reichweite angekündigt

IO HAWK stellt mit dem Legacy sein neues Flaggschiff mit einer Lithium-Batterie (25 Ah) sowie einer enormer Reichweite von 120 km vor.

Was hat der IO Hawk Legacy zu bieten?

Im Inneren schlägt ein 500 Watt Motor, während eine integrierte Spring-R-Federungstechnologie mit hydraulischer Federung am Hinterrad für ein bisher unbekanntes Fahrgefühl auf dem E-Scooter mit Straßenzulassung sorgen. Die luftgefüllten 10 Zoll Offroad-Reifen unterstützen den Fahrkomfort auf der Straße oder im Gelände. Für eine hohe Fahrsicherheit sorgen Blinker des Premiumherstellers Kellermann, ein integriertes Bremslicht und hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten. Dazu gibt es ein elektronisches Antiblockiersystem, das ein Blockieren der Räder beim Bremsen verhindern soll. Somit bleibt das Fahrzeug auch bei stärkeren Bremsmanövern lenk- und kontrollierbar. Gegen den Zugriff von Unbefugten oder Diebstahl schützt das NFC-Schlüsselsperrsystem, das über das Smartphone bedient wird.

Der „Legacy“ kann in Schwarz, Gelb oder Mint bestellt werden und meistert jede Unebenheit sowie Steigungen bis zu 20 % mit einem Fahrergewicht von maximal 150 kg. Die sehr breite Trittfläche mit integrierter Fußstütze bietet eine hohe Seitenstabilität beim Anfahren, in Kurven und beim Bremsen. Das 5 Zoll große Farbdisplay des „Legacy“ ist wie ein Cockpit quer angeordnet und verfügt über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. So kann neben der Beschleunigungsmethode auch die automatische Abschaltzeit des Scooters bei Nichtgebrauch vorgewählt werden. Zudem informiert das Display über die Geschwindigkeit, Fahrzeit, gefahrenen Kilometer, Batteriespannung und den Kilometerstand.