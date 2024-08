Instants (PC) angekündigt: Fotoalbum und so ein Leben gestalten

Das Indie-Studio Endflame hat seinen nächsten Titel angekündigt: Instants, ein herzerwärmendes narratives Puzzlespiel mit einem Kniff!

Über Instants

Das Spiel erinnert ein wenig an Unpacking, aber dennoch ist es ganz anders – eher wie Momento ist es geartet. Denn in diesem Titel stellt ihr eine ganze Familiengeschichte zusammen, während ihr ein Fotoalbum kreiert. Der Titel wurde nun zusammen mit einem neuen Ankündigungstrailer der Öffentlichkeit vorgestellt, und Instants kommt 2025 über Steam auf den PC. Worum geht’s? Uns erwartet eine fesselnde Reise, die Rätsel lösen, Basteln und herzliches Geschichtenerzählen verbindet. So dürfen wir eine Sammlung von Familienfotoalben Stück für Stück aufbauen und die Geschichten in einem nostalgischen narrativen Puzzlespiel erfahren.