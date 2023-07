Insider: 2023 werden wir noch etwas zu The Legend of Zelda sehen

Der gut informierte Journalist Jeff Grubb sagt: “Etwas, das nichts mit Tears of the Kingdom zu tun hat, passiert später in diesem Jahr mit Zelda”.

Was kommt für Zelda?

Na klar wird jeder drauf anspringen, wenn es um The Legend of Zelda geht. Grubb wurde weiter befragt, aber er sagte nichts Näheres – wohl, weil er selber auch keine Details hat. Später gab er an: „Vielleicht wird es später in diesem Jahr angekündigt… und es kommt Anfang nächsten Jahres heraus”, und wiederholte, dass er genau das sagte, was er weiß, nämlich einfach, dass “etwas passiert” mit dem geliebten Nintendo-Franchise. Eine Ankündigung in diesem Jahr und die Veröffentlichung im nächsten Jahr wäre die wahrscheinlichere Option der beiden, da Nintendos Herbstsaison bereits ziemlich voll ist. Denn Nintendo achtet tunlichst darauf, keine großen internen Franchises gegeneinander antreten zu lassen. Im Oktober ist Super Mario Bros. Wonder dran, und im November folgt schon das Super Mario RPG-Remake.

Der Sommer gehört Pikmin 4, und bislang wurde auch nichts angekündigt, das heißt, September fällt auch flach. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Enthüllung im Herbst (Grubb sagt, es gebe eine Septemer-Nintendo Direct 2023) und eine Veröffentlichung im nächsten Jahr. Es gibt viele Gerüchte und Hinweise, dass der Nachfolger der Switch 2024 erscheinen könnte, aber Nintendo hat noch nichts bestätigt. Vielleicht etwas aus der 2D- oder Retro-Richtung? Seit Jahren wünschen sich Fans Remasters für The Wind Waker aus dem Jahr 2002 und Twilight Princess aus dem Jahr 2006 für die Nintendo Switch. Zudem hat Nintendo 2019 Link’s Awakening Remake veröffentlicht, so dass es möglich ist, dass der Konzern ein weiteres kleineres 2D-Zelda-Projekt in Arbeit hat.