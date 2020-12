Indie World Showcase: Fisti-Fluffs angekündigt

Im Zuge des gestrigen Indie World Showcases wurde neben Among us und Spelunky und Spelunky 2 mit Fisti-Fluffs ein auf dem ersten Blick äußerst unterhaltsamer Titel angekündigt. Was euch erwartet, seht bzw. erfahrt ihr hier.

Katzenalarm!

In diesem physikbasierten Partyspiel voller kratzbürstiger Katzen müssen sich die Spieler:innen mit Hauen und Springen den Weg zum Sieg bahnen. Sie verwandeln ein Spielzimmer in ein Schlachtfeld, indem sie auf alle möglichen Dinge einhauen und diese dann quer durch den Raum schleudern. Den Höhepunkt der vergnüglichen Balgerei erleben sie, wenn sich ihr zappeliger Zimmertiger als bester erweist. Gleich zum Start des Spiels ist der lokale Multiplayer-Modus verfügbar, ein späteres Update sorgt zusätzlich für Online-Spielspaß.