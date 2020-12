Among Us Switch-Release für heute angekündigt

Im Zuge des heutigen Indie World Showcases wurde ein Among Us Switch Release angekündigt – der Party-Titel von InnerSloth kommt nun also endlich auch auf die Nintendo Switch.

Worum geht’s?

In Among Us ist Teamwork essenziell – doch nicht alle Mitspieler:innen ziehen am gleichen Strang, denn es haben sich Betrüger:innen eingeschlichen. Um das Raumschiff startbereit zu machen, gilt es, verschiedene Aufgaben zu erledigen, und die Betrügerin oder den Betrüger zu enttarnen, bevor diese die Anstrengungen der Crew sabotieren und Crewmitglieder ausschalten. Verhält sich eine Mitspielerin oder ein Mitspieler verdächtig, ermöglichen Notfallbesprechungen es, den Verdacht zu äußern und ein Crewmitglied loszuwerden. Doch man sollte vorsichtig sein, bevor man voreilige Schlüsse zieht. Among Us erscheint noch heute auf Nintendo Switch und unterstützt Crossplay mit anderen Plattformen.