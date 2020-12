Spelunky und Spelunky 2 Switch-Debüt im Sommer 2021

Im Zuge des heutigen Indie World Showcases wurden die Spelunky und Spelunky 2 Switch-Releases angekündigt. Neben Among Us kommt also ein weitere Newcomer auf Nintendos Handheld-Konsolen-Hybrid.

Worum geht’s?

In beiden Spielen bahnen sich SpielerInnen einen Weg durch tückische Tunnel und Höhlen. Gewappnet sind sie mit überlebenswichtigen Items, die sie unterwegs finden. Spielwelten, vollgepackt mit Geheimnissen, Überraschungen und ausgelassenem Slapstick, versprechen jedes Mal aufs Neue Gefahr und Heiterkeit. Denn während SpielerInnen das Unbekannte erkunden, können sie Kobolde und Geister, aber auch fliegende Fische und trampelnde Truthähne entdecken.