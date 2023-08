Immortals of Aveum ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

Electronic Arts und Ascendant Studios veröffentlichten Immortals of Aveum für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA app, Steam sowie den Epic Games Store. Der Singleplayer-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive nutzt die innovative Technologie der Unreal Engine 5.1 und entführt Spieler:innen in ein neues, filmreifes Fantasy-Universum, das moderne Charaktere und eine storybasierte Kampagne mit packender Magie-Action und einer weitläufigen Welt voller Rätsel verbindet. Immortals of Aveum wird von einem neuen, unabhängigen Entwicklerstudio bestehend aus erfahrenen Mitgliedern und preisgekrönten Branchenveteranen entwickelt und unter dem Label EA Originals veröffentlicht.

Was hat das Spiel zu bieten?

Immortals of Aveum erzählt die Geschichte von Protagonist Jak (Darren Barnet), der herausfindet, dass er ein mit Magie „Beschenkter“ ist und deswegen wider Willen in den tobenden Ewigen Krieg hineingezogen wird. Die mächtige Generalin Kirkan (Gina Torres) und ihr Elite-Orden von Kampfmagiern – die Unsterblichen – nehmen Jak auf und lehren ihn, die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot zu meistern. Während sich mächtige Magier und Heerscharen von Soldaten auf beiden Seiten des Ewigen Kriegs bekämpfen, muss Jak gemeinsam mit den Unsterblichen die Mysterien um Aveums schwierige Vergangenheit aufdecken, wenn er das Blatt im Ewigen Krieg wenden und Sandrakk, den mächtigen Kriegsherrn von Rasharn, und seine mysteriöse Begleitung, die Hand, besiegen will.

Das Spiel serviert euch ein actionreiches Gameplay, das eure Fähigkeiten in schnellen, flüssigen Kämpfen auf die Probe stellt und sowohl leicht zu erlernen als auch angenehm zu meistern ist. Im Krieg gegen die Legionen von Rasharn entfesseln sie 25 verschiedene und einzigartige Zauber sowie komplexe Kombos und zeitlich abgestimmte Konter. Dank eines umfassenden Fortschrittsystems mit mehr als 80 einzigartigen Talenten gibt es unzählige Möglichkeiten, den eigenen Spielcharakter zu entwickeln und Gegner kreativ zu besiegen. Experimentierfreudige Spieler:innen werden belohnt und können sich auf ein außerordentliches und rasantes Spielerlebnis freuen, bei dem Magie im Mittelpunkt von Angriff und Verteidigung steht.

Über das Schlachtfeld hinaus bietet die Welt von Aveum eine einzigartige Fantasy-Welt voller spannender Geschichten, Rätsel und besonderer Orte. Von den üppigen Wäldern von Lucium über die verschneiten Gipfel von Kalthus bis hin zu vulkanischen Höhlen: Es gibt mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Biome voll mit wilden Gegnern, Nebenmissionen, Bosskämpfen und mehr zu entdecken. Die Geschichte sowie die Charaktere von Immortals of Aveum werden dabei von talentierten Stars wie Gina Torres („Firefly”, „Suits”,) als General Kirkan, Darren Barnet („Never Have I Ever”, „Gran Turismo”) als Jak, Antonio Aakeel („Slow Horses, I Came By“) als Devyn und Lily Cowles („Roswell, New Mexico“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“) als Zendara zum Leben erweckt.