iFrogz Airtime Vibe Test: Was taugt der Mid-Price-ANC-Kopfhörer?

Gerade in einem so umkämpften Sektor wie Kopfhörern muss man sich meiner Meinung nach mit einer guten Experience und/oder einem guten Preis am Markt positionieren. Und das schafft der iFrogz Airtime Vibe leider überhaupt nicht. Während der Komfort am Kopf und die Soundqualität gut sind, fehlt mir eine überzeugende Experience. Ich ärgerte mich bei meinem Test über das mühsame Pairing, den Designfehler bei den Hörermuscheln, die sich nur nach außen klappen lassen, und die fehlende Beschriftung des Ein-/Ausschaltknopfes, obwohl alle anderen Buttons sehrwohl beschriftet sind.

Das Ergebnis beim Noise-Cancelling-Test war ok, aber alles andere als überragend – vor allem wenn man an den verhältnismäßig hohen Preis denkt. Ich habe mir in Anbetracht des Preises ein besseres Resultat erwartet, aber ich bin leider mit dem Preis-Leistungsverhältnis nicht zufrieden. Hier gibt es mit ähnlich gute Produkte einige Alternativen am Markt, die zum halben Preis des Airtime Vibe erhältlich sind.