CES 2020: Ifrogz stellt neue Airtime Kopfhörer vor

Ifrogz Airtime Sport

Die Truly-Wireless-Earbuds unterstützen sitzen dank der bequemen Sportbügel bequem am Ohr. Sie sind nach IPX-5 zertifiziert, was sie resistent gegen Schweiß sowie leichte Schauer macht. Neben der 25-stündigen Akkulaufzeit, garantiert das neue Modell dank Bluetooth 5.0 stabile Verbindungen zum Smartphone oder anderen kompatiblen Audioquellen und vereinfacht die Sprachsteuerung mit Apple Siri oder Google Assistant. Die leistungsstarken 6-Neodym-Treiber in jedem Ohrbügel sorgen für klaren Sound. Die Navigation der Playliste oder Lautstärkeregelung sowie die Entgegennahme von Anrufen ist durch mehrfaches Tippen auf die Kopfhörer problemlos möglich. Im schlank designten Ladeetui können die Earbuds bis zu vier Mal erneut aufgeladen werden. Das Ladeetui wird induktiv oder via USB-C mit neuer Energie versorgt. IFROGZ liefert auch das neue Modell mit der Earbud Tips for Life™ Garantie aus: Passstücke werden ersetzt, wenn sie abgenutzt, beschädigt oder verloren gegangen sind.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Ifrogz Airtime Vibe ist ab sofort für 119,99 Euro inkl. MwSt. in Schwarz, Weiß und Blau unter https://www.zagg.com/de_eu/ und bei ausgewählten Fachhandelspartnern erhältlich. Die Truly Wireless Earbuds Ifrogz Airtime Vibe Sport kosten 89,99 inkl. MwSt. Euro und sind im Januar in Schwarz, Weiß und Mint verfügbar.

Weitere News rund um die CES 2020, die noch bis 10.1.2020 in Las Vegas sucht, so werdet ihr hier bei uns oder auf der offiziellen Webseite der CES fündig.