IFA 2024: Ugreen kündigt neue Ladegeräte mit Qi2 und ausdrucksstarken Emoji-Gesichtern an

Ugreen kündigte während der IFA 2024 die Einführung mehrerer neuer Uno-Ladeprodukte an, die ein Roboter-Design mit Emoji-Gesichtern haben. Wir kennen die Produkte des Herstellers bereits und freuen uns auf Neues!

Mehr zu Ugreens Uno-Serie

Diese Uno-Serie umfasst ein Qi2-Ladegerät, eine drahtlose Powerbank und ein 100-W-USB-C-Ladegerät. Laut Ugreen wurden die Ladegeräte mit “Schnelles und lustiges Laden” für Apple-Benutzer*innen entwickelt. Sie alle besitzen einen TFT-Bildschirm, der beim Aufladen verschiedene Emoji-Gesichter anzeigen kann.

Die 10.000 mAh Uno Magnetic Wireless Power Bank verfügt über ein kabelloses Qi2-Ladegerät, das ein kompatibles iPhone mit bis zu 15 W aufladen kann. Es gibt auch einen 20-W-Zwei-Wege-USB-C-Anschluss zum Aufladen und einen faltbaren Metallständer.

Das magnetische kabellose Ladegerät Ugreen Uno 2-in-1 kann ebenfalls Qi2 und wird das iPhone mit bis zu 15 W und die AirPods mit bis zu 5 W aufladen. Es hat einen aufrechten magnetischen Ladepuck mit einem einstellbaren Betrachtungswinkel. Es gibt auch ein 5W USB-C Ladegerät, an das ein Apple Watch-Ladegerät angeschlossen werden kann, um die Apple Watch schnell aufzuladen.

Mit dem Ugreen Uno Charger 100W kann ein 16″ MacBook Pro in 30 Minuten auf 43 Prozent aufgeladen werden. Es verfügt über insgesamt drei USB-C-Anschlüsse und einen einzigen USB-A-Anschluss, wobei die Stromversorgung auf die verschiedenen Anschlüsse verteilt ist, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind. Ugreen arbeitet auch an einer 30W 10.000 mAh Powerbank und einem 6-in-1-USB-C-Hub für die Uno-Serie. Die Produkte werden später in diesem Jahr verfügbar sein. Was haltet ihr davon?