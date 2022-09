Huawei Watch GT3 Pro und Watch D können ab sofort EKG

Die Huawei Watch GT 3 Pro und die Huawei Watch D haben die CE-Zertifizierung für die neue Huawei EKG-App erhalten.

Mehr zur EKG-Funktion der Huawei-Smartwatches

Ab sofort können Huawei-Nutzer:innen in Europa mit der EKG-Funktion der neuen Huawei Watch GT 3 Pro-Serie (zu unserem Test) und der Huawei Watch D, die als medizinisches Gerät zertifiziert ist, ein medizinisches Elektrokardiogramm ihres Herzens erstellen, um den Herzrhythmus zu überwachen und möglichen Gesundheitsrisiken proaktiv entgegenzusteuern. Das leistungsstarke EKG-Sensormodul der Huawei Watch GT 3 Pro wurde entwickelt, um Nutzer:innen besser über ihre Gesundheit zu informieren. Sie kann eine Echtzeitanalyse des Sinusrhythmus und des Vorhofflimmerns der Träger:innen erfassen. So kann die EKG-Überwachung unter anderem helfen, unregelmäßige Herzrhythmen zu erkennen. Der Messvorgang funktioniert einfach über das Berühren der Elektrode an der Seite des Geräts für 30 Sekunden. Die Ergebnisse werden dann sofort auf dem Display angezeigt.

Darüber hinaus können die hochmodernen PPG-Sensoren der Smartwatch die Nutzer:innen auf Arteriosklerose untersuchen. Die maßgeschneiderten Gesundheitstipps klären außerdem darüber auf, wie die kardiovaskuläre Gesundheit weiter verbessert werden kann. Die Huawei Watch GT 3 Pro ist außerdem in der Lage, den SpO2-Wert der Nutzer:innen zu überwachen und ist mit dem Huawei TruSeen™ 5.0+ Herzfrequenzmonitor ausgestattet. Auch die Huawei Watch D ist CE-zertifiziert. Sie enthält Blutdruckkomponenten wie eine Minipumpe und einen Airbag und kann dank ihres hochpräzisen Drucksensors, ihrer sorgfältigen Druckkontrolle und ihres makromolekularen Zugbandes eine Fehlermarge von ±3 mmHg aufweisen. Die Huawei Watch D ermöglicht es außerdem, individuelle Messpläne festzulegen, auf deren Grundlage sie zu bestimmten Zeiten Blutdruckerinnerungen versendet. Alles für die Gesundheit!