HUAWEI WATCH GT 5 Test: Sportlich, ausdauernd, gutaussehend, günstig

Man könnte jetzt vorschnell die typische Unterscheidung treffen – große Uhren für Männer, kleine Uhren für Frauen -, aber sowohl die Bauart als auch die erdigere Farbgebung bei der 46 mm-Variante deuten tatsächlich schwer auf diese Kategorisierung hin. Egal, für welche Größe ihr euch entscheidet, beide versprechen nahtlose Navigation am Handgelenk, kartenbasierte Routen und Daten zu eurer Laufform in Echtzeit sowie eine neue RouteDraw-Funktion für besonders kreative Strecken, damit das Laufen nie fad wird. Mit dem Kauf sichert ihr euch eine 3-monatige Mitgliedschaft für HUAWEI Health+ sichern. Die App bietet euch Zugang zu einer Fülle von exklusiven Vorteilen, darunter Workouts für Anfänger und Fortgeschrittene, geführte Meditationen, der Stay Fit-Plan und Atemübungen. Packen wir die Uhr aus!

Der Hersteller spricht mit Stolz von den Neuerungen bei der neuesten Smartwatch-Generation. Die HUAWEI WATCH GT 5 überzeugt nämlich von Anbeginn mit erweiterten Sportfunktionen beim Laufen und Fahrradfahren, bietet ein überarbeitetes und kunstvolles Design sowie bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit bei der großen 46 mm-Variante. Die kleine 41 mm-Version kann immer noch bis zu sieben Tage lang durchhalten, also geht da einiges! Da es aber noch immer den Slogan Fashion Forward gibt, dürft ihr auch aus einigen Farben wählen. Im Falle der kleinen Bauweise erwarten euch edles Gold, Weiß, Braun, Blau und ein Schwarz, und die große Uhr ist in Braun, Blau und Schwarz erhältlich.

Der erste Eindruck

Hält man die HUAWEI WATCH GT 5 einmal in den Händen, könnte man meinen, es ist grundsätzlich eine normale Uhr. Unser Testgerät in Blau hat ein klassisches Uhrenarmband im sportlichen Look dabei, und das Gehäuse der Watch selbst ist aus Edelstahl. So weit, so gut. Die Lünette ist fix und bietet dabei einen dualen Look – ganz außen im Edelstahlrahmen sind die zwölf 5-Minuten-Schritte eingraviert, und an der Innenseite gibt es eine dreigeteilte Umrandung mit Minutenindikatoren. Der Mix zwischen dunkelblau, hellblau und weiß passt farblich perfekt zum mitgelieferten Uhrenband, fällt aber ansonsten auch nur mäßig auf. Am rechten Rand befindet sich oben eine dreh- und klickbare Krone, und unten ist die von HUAWEI-Smartwatches bereits bestens bekannte Schnellzugriffstaste verbaut.

Die Krone hat feine Prägungen, die ihr beim Berühren jederzeit ertasten könnt. Diese Rillen machen es einfach, die Krone auch nur mit einem Fingernagel zu drehen – das passt sehr gut zum sonstigen Look der Uhr. Vom Gewicht her merkt ihr früh, dass die HUAWEI WATCH GT 5 aus Edelstahl besteht. Sehr wertig und vertrauenswürdig liegt die Uhr am Handgelenk, und es kommen absolut keine Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Langlebigkeit dieses Wearables auf. An der Rückseite befindet sich in einer kreisrunden Aussparung die Vielzahl an Sensoren für eure Gesundheitsüberwachung, genauso wie ein Lautsprecher und Mikrofon für die Freisprechfunktion. Sehr lässig, weil absolut nicht fummelig: An den Armbänder befindet sich jeweils ein länglicher Knopf für den Schnellverschluss zum Wechseln.

Die HUAWEI WATCH GT 5, eingeschaltet

Bevor ihr sie allerdings nutzen könnt, muss die Uhr zunächst einmal erstkonfiguriert werden. Die HUAWEI WATCH GT 5 ist mit iOS 13 und Android 9.0 (oder aktueller) kompatibel, und die Kopplung geht einfach. Alles, was ihr dazu braucht, ist die HUAWEI Health-App, die ihr gratis aus eurem jeweiligen Store bezieht. Darauf weist euch die Uhr schon beim Einschalten hin, das ist ganz fein. Der weitere Prozess wird dann Schritt für Schritt erklärt. Entweder fügt ihr die Smartwatch wie ein Bluetooth-Gerät (scannen, koppeln, einrichten) hinzu, oder ihr lasst die Uhr einen QR-Code anzeigen. Beide Wege führen zum Ziel, und wenn ihr die Verbindung hergestellt habt, werdet ihr eventuell noch zu einem Software-Update eingeladen.

Zum Testzeitraum waren die HUAWEI Health-App (nun in Europa-Geschmacksrichtung) mit der Version 15.0.8.326 und die HUAWEI WATCH D2 mit HarmonyOS 5.0.0.100 auf dem neuesten Stand. Das macht Spaß, und dann geht es auch schon los! Wenn ihr die Uhr startet, erwarten euch dann die oben beschriebenen Funktionen zur Auswahl, was von der Taschenlampenfunktion und einem Kompass angefangen über Dinge wie Benachrichtigungen, Erinnerungen und mehr reicht. Aber keine Sorge: All diese Funktionen sind optional und selbst für neue Nutzer:innen äußerst übersichtlich aufbereitet. Alle Sensoren spielen da sehr gut zusammen, und den besten Überblick über eure gesammelten Aktivitäts- und Sportdaten – immerhin der Fokus bei dieser Watch – bietet euch die App am Smartphone.

Zur HUAWEI Health-App

Der Hersteller selbst beschreibt die App als euren persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter, direkt in eurer Tasche. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die HUAWEI Health-App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten auf, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch bestimmt eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehört etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf!

Ihr könnt euch detailliert eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der HUAWEI Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Trainings, Puls, euren Blutsauerstoffgehalt, eure Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Diese Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr immer auf dem Laufenden seid. 14 verschiedene Zifferblätter sind auf der HUAWEI WATCH GT 5 vorinstalliert, und natürlich gibt es eine Vielzahl von Drittanbietern. Hier sei der Vollständigkeit halber erwähnt: Es gibt in der Kategorie „Free“ jede Menge Gratis-Zifferblätter, aber abseits dessen kostet euch jede neue Optik zwischen 0,49 bis hin zu 3,99 Euro. Ob das wirklich jemand zahlt? Na, zumindest habt ihr eine nette Auswahl an Watchfaces!

Die HUAWEI WATCH GT 5 im Alltag

Ihr seht schon: Für Gesundheitsbegeisterte ist diese Smartwatch schon mehr als nur geeignet. Gemeinsam mit dem aktuellen Fashion Forward-Prinzip können aber auch Uhren- und Mode-Fans beruhigt zu einer HUAWEI WATCH GT 5 greifen. Denn die edlen Looks spielen ihre Rolle als dezente Begleitung oder Blickfang, ganz nach Lust und Laune. Durch die Freiheit, die angezeigten Zifferblätter jederzeit zu ändern, könnt ihr die Optik so klassisch oder ausgefallen werden lassen, wie ihr das gerade wollt. Abgesehen von ihrem Wert als Accessoire macht die Uhr aber einen äußerst guten Job als smartes Wearable. Dadurch, dass sie ständig eine Vielzahl eurer Gesundheitsdaten misst, bekommt ihr am Ende des Tages einen coolen Eindruck eures Zustandes. Damit nicht genug, klassische Tätigkeiten wie das Anzeigen von Benachrichtigungen erledigt die Uhr natürlich bravourös.

Doch die Standard-Aufgaben machen nur begrenzt Spaß, also gehen wir einen Schritt weiter. Die Aktivitätsringe gilt es, täglich aufs Neue zu schließen. Dabei werden verbrannte Kalorien geschätzt, Trainingsminuten gezählt und die Stunden verfolgt, in denen ihr zumindest eine Minute lang gestanden seid. Natürlich könnt ihr dies im Alltag nebenbei erledigen, doch die HUAWEI WATCH GT 5 steht auch für intensive Workouts zur Verfügung. Wenn ihr bereit seid, ist eure Uhr das auch, und mit wenigen Fingertipps läuft auch schon euer Training an. Die gesammelten Daten umfassen dabei eure Workouts, euer Schlaf und eure Aktivität – dank langer Laufzeit ist die Smartwatch rund um die Uhr dabei! Damit das Ganze aber auch dementsprechend Spaß macht, solltet ihr die Uhr auch gerne tragen. Dafür hat sich der Hersteller auf seine Erfahrung besinnt und euch einige Freiheiten beim Design gegeben.

Alles frei anpassbar

Nicht nur die Farbe des Gehäuses, auch die Entscheidung bezüglich des Uhrenbands hat großen Einfluss auf euren Style. Das liegt auf der Hand, stellt aber nur den Beginn der Möglichkeiten dar. Denn das Zifferblatt, der erste Eindruck, wenn ihr auf eure Uhr seht, kann eigentlich jede nur erdenkliche Form annehmen. Ob ihr nun auf eine Multitüde von Gesundheits- und Aktivitätsdaten steht, ein Fashion-Statement, ein Foto aus der Galerie oder etwas Lustiges abbilden wollt, die Uhr lässt euch dies tun. Wischt ihr auf diesem Zifferblatt seitlich nach links oder rechts, werdet ihr durch eine Reihe von Karten geführt. So geht ihr im Vollbild-Modus standardmäßig durch eure Trainingsringe, eine Gesundheitsübersicht, einer Termin-Karte, eurer Aktivitätsübersicht und den aktuellen Mondzyklus.

Hier lassen sich aber sowohl Reihenfolge wie auch die Karten selbst so ändern und anordnen, wie ihr das braucht und wollt. Möglichkeiten gibt es viele, namentlich sind das etwa Trainingspläne, die Herzfrequenz im Detail, aktuelle SpO2-Messungen (Blutsauerstoff), euren Zykluskalender, euren Stresslevel, Musik, Wetter oder Kompass, um nur einige Optionen zu nennen. Sechs solche Karten-Favoriten sind übrigens die Obergrenze, danach habt ihr die maximale Anzahl erreicht. Cool ist dabei die Stay Fit-App, die euch in Verbindung mit der gleichnamigen Karte aktiv bei der Gewichtsabnahme oder beim Gewicht-Halten unterstützt. Das ist äußerst sinnvoll und stellt einen weiteren Grund dar, warum die HUAWEI WATCH GT 5 einen starken Einfluss auf die eigene Gesundheit haben kann!

Was noch aufgefallen ist

Dass die smarte Begleitung schon immer ganz starke Wurzeln im Bereich Aktivität, Workouts und Sport hatte, ist schon seit der ersten Ausgabe klar. Doch mit jeder neuen Version wird das Wearable cleverer, und die HUAWEI WATCH GT 5 macht da keine Ausnahme. Tragt ihr die Uhr während des Schlafens, könnt ihr auch eure Schlafatmung beobachten lassen. Das bedeutet im Grunde, dass ihr die Unterbrechungen eurer Atmung im Schlaf messen lasst, und die Uhr gibt dann an, ob keine, wenige, einige oder häufige Atmungsunterbrechungen erkannt wurden. Das fügt sich in die ohnehin schon beeindruckende Riege an Gesundheitsüberwachungs-Features ein, wie etwa die kontinuierliche Herzfrequenz-Überwachung, automatische Stresstests, SpO2-Messungen und die Zyklusvorhersage.

Im Bereich “Konto” dürft ihr eure ganz eigene Gesundheits-Community gründen. Ihr dürft Freunde und Verwandte mit QR-Code oder HUAWEI-ID einladen, euch darin gegenseitig motivieren, und euch sogar benachrichtigen lassen, falls ein Gesundheitswert irgendwie abseits der Norm liegen würde. Das ist vor allem mit gebrechlicheren Familienmitgliedern eine gute Sache, und sorgt bestimmt für positives Engagement. Die HUAWEI WATCH GT 5 ermöglicht es euch, auch etwas von eurem Smartphone entfernt zu telefonieren. Der Hersteller gibt bis zu 100 Meter Reichweite an, das konnte ich aber nicht testen. Dazu hat sich auch bei der Technik generell etwas getan, ein verbessertes GPS-Modul sorgt für noch genauere Positionsdaten, selbst etwa in den gefürchteten Häuserschluchten Wiens.

Unterschied zur WATCH D2

Da ich beide Gerätschaften gleichzeitig bekommen hatte – hier geht’s zum Test -, kann ich an dieser Stelle auch ein wenig die Unterschiede beleuchten. Ganz klar: Während die HUAWEI WATCH D2 an allererster Stelle die Gesundheit gestellt bekommen hat, zählt für die WATCH GT 5 an vorderster Front jegliche sportliche Aktivität. Demnach sind auch sinnvolle Unterscheidungen getroffen worden, und den Anfang machen die installierten Apps. Denn die WATCH D2 brüstet sich mit der Möglichkeit, jederzeit euren Blutdruck messen zu können, und bietet auch das Health Glance-Feature an. Dank diesem könnt ihr binnen 90 Sekunden einen umfassenden Einblick in euren aktuellen Gesundheitszustand bekommen. Diese Funktion fehlt bei der Sportuhr, dafür kann sie mit anderen, passenden Vorzügen aufwarten.

Beispielsweise gibt es bei der HUAWEI WATCH GT 5 die Option, Offline-Karten herunterzuladen. Auf Knopfdruck dürft ihr etwa die Karte für Österreich (242,2 MB Größe) herunterladen und diese anschließend via Hochgeschwindigkeitsübertragung (WLAN) binnen vier Minuten auf eure Smartwatch bringen. Weiters sind exklusiv der runden Uhr vorbehalten: RouteDraw für kreative Laufstrecken, das Nutzen der Uhr als fortschrittlicher Fahrradcomputer inklusive Kopplung mit einem Leistungsmesser, punktgenaue Ortung inklusive kartenbasierten Routen in Echtzeit sowie die Analyse der Laufform. Ihr seht also: Alle Sportler*innen unter freiem Himmel werden sich wohl eher mit der runden Uhr anfreunden können, und ansonsten ist auch die WATCH D2 eine ganz starke Alternative.

Die Technik der HUAWEI WATCH GT 5

Wie es das offizielle Datenblatt und auch die Logik sagen: Es gibt Unterschiede zwischen den beiden Varianten, was die Dimensionen angeht. Denn mit 45,8 x 45,8 x 10,7 mm ist der größere Bruder größer als die elegante Version, die mit 41,3 x 41,3 x 9,5 mm aufwartet. Beim Gewicht verhält es sich ähnlich, die 46 mm-Variante wiegt 48 Gramm und die 41 mm-Ausführung 35 Gramm. Beide Geräte besitzen einen AMOLED-Bildschirm mit 466 x 466 Bildpunkten, hier ist nur die physische Größe unterschiedlich: 1,43 Zoll (46 mm) und 1,32 Zoll (41 mm) misst der Screen jeweils im Durchmesser. Auch, was den Akku angeht, gibt es Unterschiede: Während die 46 mm-Variante bis zu 14 Tage durchhalten kann, ist bei der 41 mm-Version nach etwa sieben Tagen Schluss – immer noch extrem gut!

Betreffend der Aufladung müsst ihr nicht allzu viel Zeit einplanen, in unter zwei Stunden ist die HUAWEI WATCH GT 5 von Null auf 100 aufgeladen. Die verwendeten Materialien hängen davon ab, für welche Option ihr euch beim Kauf entscheidet, Unterschiede gibt es beim Uhrenarmband je nach Ausführung. Grundsätzlich ist das Gehäuse stets aus Edelstahl gefertigt, und die Rückseite der Uhr ist aus faserverstärktem Kunststoff gemacht. Die Smartwatch ist übrigens nach IP69K (ein Novum!) staub- und wassergeschützt und bei 5 ATM wasserdicht. Als Konnektivitätsverbund sind in diesem Wearable Bluetooth 5.2, GPS, ein Mikrofon wie auch ein Lautsprecher verbaut. Das ermöglicht es euch, mit der smarten Uhr ohne euer Smartphone in der Hand zu telefonieren, falls ihr das Feature mal braucht!