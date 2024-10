HUAWEI WATCH D2 Test: Rundherum verbessert und verfeinert

Der Fokus liegt ganz klar auf dem Blutdruck-Feature, das sogar eine Automatik beinhaltet. Auf Wunsch könnt ihr nämlich den Blutdruck in regelmäßigen Abständen überwachen lassen, ganz ohne euer Zutun! Ihr könnt eure Hauttemperatur messen lassen, den Blutsauerstoff ermitteln, Workouts erfassen, eure Schlafqualität tracken und bei Bedarf auch euren Stresslevel dank Atmungsübungen vermindern. Weiters gibt es eine Gesundheitsübersicht, die euch mit einem Test bis zu neun Schlüsselindikatoren vermitteln kann – so geht niederschwelliges Checken eurer Gesundheit. Da wird es interessant, wie funktionell und auch anpassbar diese Watch ist, und da punktet der Hersteller ebenso! Bevor wir uns aber den ersten Eindrücken widmen, packen wir sie zunächst doch erst einmal aus…

Was macht die HUAWEI WATCH D2 einzigartig? Der Hersteller klärt auf : Diese Smartwatch kann auf Knopfdruck jederzeit eine ambulante Blutdruckmessung am Handgelenk durchführen. Dies passiert aber nicht zu Lasten des Komforts, denn die Uhr bietet ein leichtes und schlankes Design und das von den anderen Wearables bereits bestens bekannte Gesundheitsmanagement. Gleichzeitig wurde der Bildschirm leicht vergrößert (misst nun 1,82 Zoll in der Diagonale), und ein cleveres, ultra-schlankes mechanisches Luftkissen sorgt dafür, dass die Blutdruckmessungen funktionieren. Natürlich ist die neue Smartwatch wie üblich mit iOS und Android kompatibel, kommt wahlweise in Gold oder Schwarz zu euch, bietet eine Auswahl an Zifferblättern und mehr.

Nicht nur Fashion, auch die Gesundheit ist im Alltag wichtig. Dem nimmt sich die HUAWEI WATCH D2 an – lest unseren Test!

Hallo Uhr!

Holla, ist das etwa eine dickere Apple Watch?! So, oder so ähnlich waren meine ersten Eindrucke nach dem Auspacken. Denn die nun wesentlich schlankere und gefälligere HUAWEI WATCH D2 ist ähnlich edel geartet, bietet ein schön anzusehendes und unterbrechungsfreies Gehäuse und einen großen Screen an der Front. Rechts befindet sich eine dreh- und drückbare Krone, und darunter ein länglicher Knopf mit einer roten Färbung, den ihr jederzeit drücken dürft. Zwei längliche Tasten dienen dazu, dass ihr das Armband mit einem Klickverschluss rasch, werkzeugfrei und unkompliziert wechseln dürft – sehr cool! Hinter dem sichtbaren Gehäuse sind dann eine Vielzahl von Sensoren versteckt.

Auch ein Mikrofon sowie ein Lautsprecher ist dort zu finden, neben der ganzen Fülle an Sensoren, die sich hinter einer gläsernen Kuppel versteckt. Diese Anordnung an Sensoren macht dann die ganzen Messungen erst möglich, und das ist noch nicht alles. Denn ebenso interessant ist die Schließe: Ihr stellt die Größe des Armbands fix ein und arretiert dann mit einem Schnellverschluss das Band. Im Alltag ist das Gerät von der Verarbeitungsqualität her äußerst vertrauenserweckend, und wenn man diese Uhr den zweiten Tag auf dem Handgelenk hat, wirkt sie nicht mehr riesig. Mittlerweile hat man sich an Smartwatches gewöhnt, und die HUAWEI WATCH D2 ist eine äußerst kompetente Begleitung.

Die Einrichtung der WATCH D2

Bevor es allerdings so weit ist, muss die Uhr in Betrieb genommen werden. Wie vorhin bereits angesprochen ist sie mit iOS 13 und Android 8.0 (oder aktueller) kompatibel, und die Kopplung geht einfach. Alles, was ihr dazu braucht, ist die HUAWEI Health-App, die ihr gratis aus eurem jeweiligen Store bezieht. Darauf weist euch die Uhr schon beim Einschalten hin, das ist ganz fein. Der weitere Prozess wird dann Schritt für Schritt erklärt. Entweder fügt ihr die Smartwatch wie ein Bluetooth-Gerät (scannen, koppeln, einrichten) hinzu, oder ihr lasst die Uhr einen QR-Code anzeigen. Beide Wege führen zum Ziel, und wenn ihr die Verbindung hergestellt habt, werdet ihr eventuell noch zu einem Software-Update eingeladen.

Zum Testzeitraum waren die HUAWEI Health-App (nun in Europa-Geschmacksrichtung) mit der Version 15.0.8.326 und die HUAWEI WATCH D2 mit HarmonyOS 5.0.0.155 auf dem neuesten Stand. Das macht Spaß, und dann geht es auch schon los! Wenn ihr die Uhr startet, erwarten euch dann die oben beschriebenen Funktionen zur Auswahl, was von der Taschenlampenfunktion und einem Kompass angefangen über Dinge wie Benachrichtigungen, Erinnerungen und mehr reicht. Aber keine Sorge: All diese Funktionen sind optional und selbst für neue Nutzer:innen äußerst übersichtlich aufbereitet. Alle Sensoren spielen da sehr gut zusammen, und den besten Überblick über eure gesammelten Gesundheitsdaten – immerhin der Fokus bei dieser Watch – bietet euch die App am Smartphone.

Zur HUAWEI Health-App

Der Hersteller selbst beschreibt die App als euren persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter, direkt in eurer Tasche. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die HUAWEI Health-App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten auf, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch bestimmt eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehört etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf!

Ihr könnt euch detailliert eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der HUAWEI Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Herzfrequenz, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren Blutdruck, eurer Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Diese Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Elf Zifferblätter sind auf der HUAWEI WATCH D2 vorinstalliert, und natürlich gibt es eine Vielzahl von Drittanbietern. Aber: Im Store werden euch ausschließlich kostenpflichtige Zifferblätter angezeigt, bis ihr über die Suche Einträge mit dem Namen „free“ auflisten lasst. Das trübt den ansonsten recht guten Gesamteindruck, aber wenn man es weiß, ist es eigentlich keine große Sache mehr. Trotzdem schade!

Erste Gehversuche

Wer sich nun ein wenig mit der Smartwatch beschäftigt hat, stellt fest, dass sie sich grundsätzlich gar nicht so sehr von ihren Artgenossen unterscheidet. Ein paar Voreinstellungen sind anders, beispielsweise gibt es standardmäßig ein eher datenreicheres Zifferblatt zu sehen. Auch der Druck auf die Schnellstart-Taste unterhalb der Krone führt euch standardmäßig zur Blutdruckmessung – bei anderen Geräten wäre das eine Abkürzung zur Trainings-App. Aber das lässt sich im Nachgang klarerweise alles anpassen, schließlich ist die HUAWEI WATCH D2 äußerst offen! Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, innerhalb der ersten 15 Minuten meinen Blutdruck zu messen.

Nach einem Tipp auf „Messen“ geht es auch schon los – geräuschlos wird die Manschette enger und enger, so, wie man es von der klassischen Blutdruckmessung am Arm kennt. Das Prozedere geht rasch und unkompliziert, äußerst angenehm! Dabei ist nur zu erwähnen, dass hier natürlich die Passform des Armbands ganz wesentlich ist. Die Manschette, die auch als Uhrenband dient, sollte sowohl im Alltag angenehm sitzen als auch fest genug sein, um die Messungen einwandfrei durchführen zu können. Habt ihr aber erst einmal eine passende Einstellung gefunden, seid ihr lange Zeit damit glücklich – am Handgelenk nimmt man eher später ab oder zu.

HUAWEI WATCH D2 im Alltag

Obwohl die Huawei WATCH D2 vordergründig auf Gesundheit getrimmt ist, macht sie auch einen hervorragenden Job im Alltag. Benachrichtigungen, Anrufe und Erinnerungen werden rasch, verlässlich und dezent zugestellt, sie erfüllt somit alle Kriterien für eine Smartwatch im Jahr 2024. HUAWEI selbst gibt zudem eine hohe Akkulaufzeit an, bei Normalnutzung soll eine Ladung für bis zu sechs Tage reichen. Dem kann ich nur beipflichten: Wenn ihr nicht gerade Outdoor-Trainings mit GPS-Tracking absolviert oder ständig eine Blutdruckmessung nach der anderen durchführt, erwarten euch hier tatsächlich locker mehrere Tage Laufzeit. Natürlich verringert sich dieser Wert am Anfang, wenn man noch alles Mögliche probiert und jedes Mal wieder mit der Uhr herumspielt. Doch habt ihr euch an den Reiz des Neuen gewöhnt und lasst die Smartwatch ihre Aufgabe machen, hält sie locker fünf Tage.

Die grandiose Neuerung der Uhr, euren Blutdruck wiederholt messen zu können, musste ich natürlich im Test inkludieren. Und was kann ich sagen – die HUAWEI WATCH D2 löst das Ganze tatsächlich hervorragend! Es ist sehr einfach, so eine Messung anzustoßen, und die Manschette ist bereits beim Armband der Uhr integriert. Wer sich an diese Art der Messung gewöhnt hat, beäugt das herkömmliche Prozedere mit einer Manschette um den Oberarm fast schon abfällig. Ihr bekommt genaue Anweisungen, wie die Messung möglichst genau gelingt, und während des Testzeitraums konnte ich jederzeit plausible Ergebnisse erzielen. Sowohl untertags als auch über Nacht hat das ganz wunderbar funktioniert, und man bekommt die sanften Messungen im Schlaf absolut nicht mit.

Das Health Glance-Feature

Ihr werdet nämlich kurz vorher benachrichtigt (in der Nacht natürlich nicht), dass in wenigen Sekunden eine Messung stattfindet, und dann solltet ihr still halten. Das geht natürlich zu Lasten der Akkulaufzeit; wenn ihr euch etwa alle 15 Minuten den Blutdruck messen lässt, hält der Akku gerade mal einen Tag durch. Aber im Austausch für die nützlichen Daten ist das äußerst verschmerzbar, gar keine Frage! Wer nun ein wenig den Überblick verloren hat, was die HUAWEI WATCH D2 eigentlich alles messen und tracken kann, sei beruhigt. Denn klugerweise gibt es an der Uhr selbst das Health Glance-Feature, das euch binnen 90 Sekunden einen guten Überblick über euren aktuellen Zustand gibt. Ihr setzt euch so wie beschrieben hin, haltet still, und lasst die Smartwatch ihre Aufgabe tun.

Ein wenig Mitarbeit ist natürlich gefragt, so müsst ihr bei der EKG-Messung den Finger an den länglichen Knopf halten, und auch die Blutdruckmessung verlangt, dass ihr euch absolut nicht bewegt. Dann bekommt ihr einen Übersichts-Bericht über eure durchschnittliche Herzfrequenz, euren Blutdruck, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren aktuellen Stresslevel, die Hauttemperatur, euren Sinusrhythmus des Herzens (dafür ist das einphasige EKG gut) sowie die Ergebnisse der Erkennung von arterieller Steifigkeit. Weiche Arterien sind optimal, aber je steifer sie sind, umso ungünstiger – die HUAWEI WATCH D2 kann all das erkennen. Ihr müsst euch aber nicht ständig um die Messungen kümmern, auch das Health Glance-Feature reicht vollkommen aus, wenn ihr es irgendwann unregelmäßig benutzt.

Messungen und Gesundheitszustand

Denn in Wahrheit wird hier schon sehr vieles im Hintergrund gemessen und aufgezeichnet, was die eigene Gesundheit anbelangt. Die Hauttemperatur, das Schlafverhalten, nun auch der Blutdruck neben Puls und Blutsauerstoff, durch das simple Tragen einer Smartwatch wie dieser bekommt ihr einen sehr umfassenden und ganzheitlichen Eindruck über eure Gesundheit! Dabei ist das Ganze nicht nur für Anfällige oder Berufsathlet:innen gedacht, auch ganz normale Menschen wie du und ich können von diesen Daten profitieren. Und wer einmal ein Workout anreißen will, kann aus vielen Modi wählen. Ihr könnt laufen, joggen, rudern, Seilspringen, radfahren und mehr. Ja, der Fokus der Software liegt zwar vordergründig auf dem Laufen in all seinen Variationen, aber die Erkennung hilft ebenso bei anderen Sportarten.

Wer es nicht selbst eingeben will, kann sich auch ein Stück weit auf die HUAWEI WATCH D2 und ihre Cleverness verlassen. Die Uhr erkennt nämlich selbständig typische Workouts und verfügt über GNSS-Ortung, um eure Outdoor-Routen nun mit noch größerer Präzision als bisher zu verfolgen. Die HUAWEI Health-App auf eurem Smartphone sammelt die Daten dann sinnvoll zusammen und präsentiert sie übersichtlich, sodass sie von allen Nutzer:innen klar verstanden werden. Sind Werte nicht in Ordnung? Ihr bekommt eine Mitteilung. Habt ihr eure gesteckten Ziele erreicht? Die App gratuliert euch. Ihr wollt wissen, wie es um euren Gewichtsverlauf steht? Wenn ihr die Daten regelmäßig eingebt und pflegt, habt ihr hier ein ganz starkes Tool im Alltag, das euch rundherum unterstützen kann. Schön und praktisch!

Die Technik der HUAWEI WATCH D2

Damit alles so nahtlos funktioniert, braucht es natürlich jede Menge Technik. Die HUAWEI WATCH D2 entspricht da natürlich vollkommen, und den Anfang beim offiziellen Datenblatt macht der Bildschirm. Der AMOLED-Screen misst 1,82 Zoll in der Diagonale und bietet eine Auflösung von 480 x 408 Bildpunkten (347 ppi) – besser als beim Vorgänger. Die Abmessungen der Smartwatch sind mit 48 x 38 x 13,3 mm bei einem Gewicht von knapp 40 Gramm ohne Armband übrigens geringer, als man es für ein Blutdruckmessgerät erwarten würde! Diese Uhr ist übrigens nach IP68-Standard wassergeschützt, ihr könnt damit also auch ohne Probleme in Süßwasser schwimmen gehen. Huawei selbst gibt bis zu sechs Tage Akkulaufzeit an, die erreicht ihr auch, wenn ihr nicht ständig den Blutdruck messen lasst.

Spielt ihr allerdings so wie ich im Testzeitraum über Gebühr mit den neuen Features der Uhr, so sinkt diese Laufzeit beträchtlich. Da kann es vorkommen, dass ihr „schon“ nach drei oder vier Tagen wieder für eine Ladung sorgen müsst. Das geht dann relativ rasch, nach etwas über einer Stunde habt ihr das Gerät von null auf 100 Prozent aufgeladen. In diesem Wearable gibt es NFC, GPS und Bluetooth 5.1, zudem funktioniert die HUAWEI WATCH D2 mit allen Geräten, die zumindest unter Android 8.0 oder iOS 13.0 laufen. Es werden auch zwei unterschiedliche Armbänder mitgeliefert, sodass alle Handgelenke zwischen 130 und 210 mm Umfang bestens bedient werden können. Ihr seht schon: Hier wurde an so gut wie alles gedacht, und im Alltag funktioniert alles einwandfrei.