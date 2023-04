Huawei stellt die FreeBuds 5 offiziell vor: Angenehme Flaggschiff-Kopfhörer für alle

Huawei präsentiert die neuen Flaggschiff-Kopfhörer Huawei FreeBuds 5 mit luftiger, komfortabler Passform und einem einzigartigen, kurvigen Design. Zu unserem Testbericht der Earbuds geht es gleich hier entlang!

Mehr über die FreeBuds 5

Die True Wireless-Kopfhörer mit High Res Audio-Zertifizierung vereinen hochauflösenden Klang mit einer ausdauernden Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe. Zudem verfügen die Huawei FreeBuds 5 über ein stromlinienförmiges Design, das Komfort und Ästhetik verbindet. Das Design der Kopfhörer ist das Ergebnis zahlreicher ergonomischer Simulationen und Optimierungen, die sicherstellen, dass sich die Doppel-C-Kurven den Konturen der Ohren anpassen. Der tropfenförmige Stil bietet eine größere Kontaktfläche zwischen den Kopfhörern und den Ohren, für ein leichteres Tragegefühl. Der bogenförmige Körper sorgt dafür, dass der Druck gleichmäßig verteilt wird, wenn ein Kopfhörer angetippt wird, so dass Interaktionen schnell und mühelos funktionieren.

Dank der innovativen Bauweise mit separaten Lautsprechern, Akkumodulen und Steuerplatinen bieten die Huawei FreeBuds 5 auch eine starke akustische Leistung. Da jede Komponente unabhängig voneinander arbeitet, können Ladegeschwindigkeit und Audioleistung der Earbuds neue Dimensionen erreichen. Sie sind in zwei leuchtenden Farben erhältlich: Ceramic White und Silver Frost. Das Ladegehäuse der Kopfhörer beeindruckt durch seinen matten Glanz und seine strukturierte Oberfläche und lässt sich mit Leichtigkeit öffnen und schließen.

So viel Technik

Auch mit den Lautsprechern überzeugen die Huawei FreeBuds 5: Sie verfügen über einen dynamischen Ultra-magnetischen Treiber, der mit Bass-Turbo-Technologie ausgestattet ist und für kraftvolle Basstöne, die bis auf 16 Hz abfallen, sorgt. Der dreifach adaptive EQ optimiert die Klangqualität in Echtzeit, um Abweichungen zu eliminieren, die durch die Form des Gehörgangs, die Art des Tragens und die Lautstärke verursacht werden. Dies gewährleistet eine gleichbleibend hervorragende Klangqualität. Zudem unterstützen sie die Codecs L2HC und LDAC und wurden sowohl von HWA als auch von Hi-Res Audio Wireless zertifiziert. Die Audioübertragungsrate der Kopfhörer beträgt bis zu 990 kbps und 96 kHz/24-Bit-HD-Audio wird unterstützt – für reinen High-Fidelity-Sound.

Die Huawei FreeBuds 5 unterstützen eine hybride Geräuschunterdrückung mit drei Mikrofonen, die sich an die Ohrform und die Art des Tragens anpasst. Mit dem intelligenten dynamischen ANC sind die Earbuds in der Lage, Umgebungsgeräusche zu erkennen und den Geräuschunterdrückungsmodus in Echtzeit anzupassen. Das Drei-Mikrofon-Array der In-Ear-Kopfhörer kann dank DNN-Algorithmus (Deep Neutral Network) Geräusche während des Telefonierens unterdrücken. Stimmen und Gespräche werden dadurch klar und deutlich, egal wo ihr seid. Zudem könnt ihr die Earbuds rasch aufladen: Sie können mit einer Ladung bis zu 30 Stunden genutzt werden, eine fünfminütige Schnellladung ermöglicht bis zu 2 Stunden Musikwiedergabe.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

Die Huawei FreeBuds 5 können mit jedem iOS- oder Android-Smartphone verbunden werden. Ein einfacher Kopplungs-Mechanismus ermöglicht es, die hervorragende Klangqualität des Produkts auf jedem Gerät mit Bluetooth zu erleben, unabhängig vom Betriebssystem. Mit der Huawei AI Life App wird die Steuerung der Ohrhörer sogar noch einfacher und bequem. Die neuesten Huawei-Buds (zur offiziellen Website des Produkts) sind in Österreich ab dem 24. April 2023 in den Farben Silver Frost und Ceramic White zu einer UVP von 159,- Euro erhältlich.