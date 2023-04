Huawei Freebuds 5 Test: Neue Form ergibt überragenden Tragekomfort

Auch die Huawei FreeBuds 5 streben nach einer Sommerfigur, und so verwundert es nicht, dass das erste große Feature dieser Earbuds ein überarbeitetes Design ist. Schlank, kurvig und sehr stylisch kommen die neuen Ohrstöpsel daher, und auch der Tragekomfort soll noch weiter erhöht worden sein. Damit nicht genug, sowohl verbesserte Soundqualität wie auch eine starke EQ-Funktion mit personalisierter Klangwiedergabe haben ihren Weg in die neue Hardware gefunden.

Bei den Huawei FreeBuds 5 fällt die überarbeitete Technik sofort auf. Jeder Klang sitzt, und dank dem dynamischen Ultra-magnetischen Treiber, der mit Bass-Turbo-Technologie ausgestattet ist, schaffen die Buds auch kraftvollen Bass. Zudem werden sowohl Stimmen wie auch die Mitten ausreichend priorisiert, und unter dem Strich erwartet euch hier ein ausgewogener Klang, der nichts übermäßig zu bevorzugen scheint. Ja, bauartbedingt gelangen natürlich Umgebungsgeräusche an euer Ohr, und hier spielen die Ohrhörer dann ihre Stärken aus. Verwendet ihr nämlich die Rauschunterdrückung während des Musikgenusses, seid ihr plötzlich mittendrin, und selbst fordernde Stücke wie Roller Coasters Make Me Sad von Em Beihold klingen dann super:

Wenn die Huawei FreeBuds 5 sich in euren Ohren befinden, ist standardmäßig keine Rauschunterdrückung aktiviert. Gleich beim ersten Einsetzen wird klar, dass der Hersteller hier seine Prioritäten ganz klar auf den Tragekomfort gelegt hat. Denn durch das geringe Gewicht der Buds und ihrer eigenwilligen Form fallen sie nach wenigen Sekunden gar nicht mehr auf, mit diesem Produkt ist ein stundenlanges Tragen am Stück problemlos möglich! Das verspricht schon mal einiges, und durch die offene Bauweise gibt es auch keine Silikonspitze, die im Ohr steckt – das ist bei der Konkurrenz in Form von In-Ear-Ohrhörern ja stets der Fall. Zwar dichten diese Umgebungsgeräusche besser ab, sind aber bauartbedingt dadurch weniger angenehm zu tragen.

Weiters könnt ihr in der App die Rauschunterdrückung in drei Modi (Gering, Dynamisch und Ausgeglichen) aktivieren, und natürlich ist auch ein Equalizer mit an Bord. Ihr dürft da aus vorausgewählten Soundpräferenzen wie Bassverstärker, Höhenverstärker und Stimmen wählen, aber euch auch selbst mit den einzelnen Reglern auseinandersetzen. Darüber hinaus gibt es auch die Option, entweder die Verbindungs- oder die Tonqualität zu priorisieren und HD-Anrufe zu aktivieren. Ein Tutorial zur Steuerung der Huawei FreeBuds 5 , die Firmware-Aktualisierung, Einstellungen zur Trageerkennung und dynamischer Latenz sowie eine „Gerät finden“-Funktion runden das Aufgebot gelungen ab.

Es verwundert ob der Fülle an Optionen nicht, warum die Empfehlung so lautet. Denn die Huawei AI Life App ist eine starke Steuerzentrale bei allem, was eure Huawei FreeBuds 5 anbelangt. So seht ihr jederzeit den Ladestatus beider Earbuds sowie dem Ladecase (100 % für die Ohrhörer, 64 % beim Case gleich nach dem Auspacken). Das Verbindungscenter gleich darunter lässt euch prüfen, mit welchen Geräten ihr die Buds verbunden habt – ihr dürft darin die Mehrfachverbindungsoption ein- und ausschalten, ein bevorzugtes Gerät wählen und gekoppelte Geräte auf Wunsch auch wieder entfernen. Hier ist hervorzuheben, dass alles ganz simpel funktioniert und übersichtlich aufgebaut ist – Huawei hat dabei ganze Arbeit geleistet!

Natürlich könnt ihr die Huawei FreeBuds 5 auch regulär rein via Bluetooth verbinden, aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Denn nur mit der Huawei AI Life App könnt ihr das Potential des Zubehörs voll ausreizen, und gleichzeitig wird euch das Ganze sehr zugänglich präsentiert. Die Empfehlung des Herstellers ist jedenfalls ganz klar: Nutzt die Kopfhörer mit der App, denn nur so könnt ihr alles nutzen, was euch das starke Produkt so bietet. Als Tester ist jedenfalls ganz klar, dass dieser Empfehlung auch gefolgt wird. Also flugs die App auf das Smartphone geladen und die Firmware auf den aktuellen Stand (3.0.0.122) gebracht, und dann kann man loslegen!

Beim Auspacken bemerkt man schon, dass man sich von der üblichen Form beim Ladecase verabschiedet hat. Passend zu Ostern ist diese Aufbewahrung nun eher eiförmig geraten, und der Deckel benötigt vertikal gesehen etwa die Hälfte der Höhe. Öffnet ihr das Case, stehen beide Earbuds schon vor euch, und die Magnete an der Unterseite halten die Buds relativ stark in ihrer Behausung. Schon früh seht ihr das überarbeitete Design der Ohrhörer, wie sie kurvig in ihrem Case stecken. Habt ihr sie herausgenommen, merkt ihr gleich, wie leicht sie eigentlich sind, und dann geht’s auch schon los.

Die Huawei FreeBuds 5 im Alltag

Sucht ihr nach einer Begleitung für den Sommer, mit der ihr einfach eure Musik hören möchtet, seid ihr mit den Huawei FreeBuds 5 schon bestens bedient. Doch auch abseits des reinen Abspielens eurer Medien können die Ohrhörer überzeugen, und zwar an vielen Fronten. Durch ihre Vielseitigkeit und ihren Tragekomfort könnt ihr die Buds eigentlich unbegrenzt in euren Ohren lassen, und ich hatte sie einige Zeit drin, ohne Musik, aber dafür mit aktivierter Umgebungsgeräuschunterdrückung. Sowohl in Einkaufscentern wie auch in Wartezimmern könnt ihr so das Geräuschniveau ordentlich senken, und Dinge wie entfernte Gesprächskulissen oder eine Lüftungsanlage werden da kurzerhand so gut wie ausgeblendet.

Selbst beim Spielen könnt ihr hier nichts falsch machen, denn mit der richtigen Konfiguration (Latenz ist böse) werden sämtliche Eingaben so gut wie augenblicklich mit Tönen untermalt. Die Funktion HD-Anrufe hat ihren Namen auch nicht im Lotto gewonnen, sie ermöglicht es euch, bei Telefongesprächen tatsächlich viel Klangqualität hinzuzufügen. Das Drei-Mikrofon-Array der In-Ear-Kopfhörer arbeitet mit einem DNN-Algorithmus (Deep Neutral Network) zusammen, um Geräusche während des Telefonierens zu unterdrücken. Stimmen und Gespräche werden dadurch klar und deutlich, egal ob in der U-Bahn, in einem vollen Café oder auf einer belebten Straße.

Vom Ohrstöpsel zum modischen Accessoire

Der Hersteller selbst beschreibt den Prozess wie folgt: Die Huawei FreeBuds 5 verfügen über ein stromlinienförmiges Design, das Komfort und Ästhetik verbindet. Das Design der Kopfhörer ist das Ergebnis zahlreicher ergonomischer Simulationen und Optimierungen, die sicherstellen, dass sich die Doppel-C-Kurven den Konturen der Ohren anpassen. Der tropfenförmige Stil bietet eine größere Kontaktfläche zwischen den Kopfhörern und den Ohren für ein leichteres Tragegefühl. Der bogenförmige Körper sorgt dafür, dass der Druck gleichmäßig verteilt wird, wenn ein Kopfhörer angetippt wird, sodass Interaktionen schnell und mühelos funktionieren.

Dem ist nicht viel hinzuzufügen, denn tatsächlich wird vom ersten Augenblick an klar, dass hier das Tragegefühl sehr im Vordergrund steht. Da das Produkt in zwei Farben (Silver Frost und Ceramic White) erhältlich ist, könnt ihr es natürlich auch als Erweiterung eures persönlichen Stils sehen. Huawei hat sich mit dem auffälligen Design einen Gefallen getan, denn einerseits hebt man sich so gelungen vom immer träger werdenden Einheitsbrei der Konkurrenz ab, und andererseits ist es ein (gewagtes?) Statement für Mode-Fans. So oder so, die Huawei FreeBuds 5 lassen sich äußerst angenehm tragen, tun ihre Sache richtig gut und sind ein echter Hingucker!

Was es noch zu sagen gibt

Die offizielle Website des Produkts macht natürlich einen guten Job dabei, euch über das Gerät zu informieren. So werden die „Open Fit“ getaufte offene Bauweise, die das Tragen äußerst angenehm macht, hervorgehoben, und bei der Soundqualität (wahlweise im EQ zu priorisieren) starke Stimmen wie auch starke Bassleistung erwähnt. Bis zu 30 Stunden Laufzeit insgesamt werden vom Hersteller versprochen – in der Praxis kann man hier eher bis zu 25 Stunden erwarten. Ohne aktiviertes ANC kratzt ihr an knapp fünf Stunden durchgehendem Musikgenuss, mit ANC liegt man eher bei drei Stunden und bis zu 18 Stunden insgesamt. Telefoniert ihr öfters, sehen diese Zahlen klarerweise auch anders aus.

Doch selbst, wenn der Saft leer ist, müsst ihr nicht verzagen, denn die Huawei FreeBuds 5 haben eine 200 % schnellere Ladezeit als die vorherige Generation. Sie können eine volle Ladung kabelgebunden in etwa 40 Minuten erreichen, und eine 5-minütige Schnellladung ermöglicht bis zu zwei Stunden Musikwiedergabe. Übrigens: Das Ladecase unterstützt auch kabelloses Aufladen durch Qi-zertifizierte Ladegeräte. Allerdings dauert das Laden dann empfindlich länger, der Hersteller gibt bei einem leeren Ladecase eine kabellose Ladezeit von vier Stunden an. Mit einem Kabel seid ihr da besser beraten! Auch logisch: Die Buds können dank Bluetooth 5.2-Standard mit jedem iOS- oder Android-Smartphone verbunden werden. Ein gutes Stichwort, gehen wir nun über zur Technik!

Die Technik der Huawei FreeBuds 5

So klein und zierlich, wie ein Produkt dieser Machart aussieht, umso überraschender ist dann, wie viel Technik eigentlich darin steckt. Das ist auch bei den Huawei FreeBuds 5 keine Ausnahme, und beginnen wir bei den Abmessungen. Ein einzelner Earbud misst etwa 32,4 x 17,6 x 22,8 mm bei einem Gewicht von 5,4 Gramm, und das Ladecase kommt auf etwa 66,6 x 50,1 x 27,3 mm bei einem Eigengewicht von 45 Gramm. Das ist nicht viel, auch die Akku-Angaben mit 42 mAh (Earbud) beziehungsweise 505 mAh (Ladecase) Fassungsvermögen scheinen eher kleine Zahlen zu sein. Dies schlägt sich in der Ausdauer nieder, die immer noch ausreichend ist. Daher ändert das nichts daran, dass die Huawei FreeBuds 5 ihre Qualitäten rundherum unter Beweis stellen können.

Huawei gibt zudem an, dass die Ohrhörer nach dem IP54-Standard zumindest spritzwassergeschützt sind. Während also ein Regenschauer den Stöpseln nichts ausmacht, solltet ihr ein Untertauchen tunlichst vermeiden. Das Ladecase ist übrigens nicht wasserdicht, dieses ist also jederzeit vor Flüssigkeit zu schützen! Die Lautsprecher haben 11 mm große, dynamische Dual-Magnetic-Treibereinheiten verbaut, und deren Frequenzbereich liegt zwischen 16 und 40.000 Hz. Da werden auch LDAC-Codecs unterstützt, und eine Hi-Res Audio Wireless-Zertifizierung gibt’s obendrein. Diese Buds verbinden sich übrigens mit dem stromsparenden Bluetooth 5.2-Standard. Viel mehr gibt es zur technischen Ausstattung nicht zu sagen, daher wenden wir uns nun dem Resümee zu!