Huawei nova Y70 und nova Y90 sind ab sofort verfügbar

Neue Phones braucht das Land: Das Huawei nova Y70 und das Huawei nova Y90 sind ab sofort in Österreich verfügbar!

Mehr über nova Y70 und nova Y90

Der jüngste Zuwachs der Huawei nova-Familie bietet eine fortschrittlichere Hardware, ein intelligenteres Nutzungserlebnis und modisches Design. Das Huawei nova Y70 bietet unter anderem ein 6,75 Zoll Huawei FullView Display, einen großen 6000 mAh Akku, eine 22,5 W Huawei SuperCharge-Lösung, einen 128 GB großen Speicher und das Betriebssystem EMUI 12. Das Huawei nova Y90 hingegen hat ein 6,7 Zoll Huawei Edgeless FullView Display, eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem großen 5000 mAh Akku und einer 40W Huawei SuperCharge-Lösung sowie 128 GB Speicherkapazität.

Das Huawei nova Y70 (hier geht’s zur offiziellen Website) ist ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 199,- Euro und das Huawei nova Y90 (hier geht’s zur offiziellen Website) zu einem unverbindlichen Richtpreis von 269,- Euro in Österreich verfügbar. Beim Kauf eines dieser Smartphones in Österreich erhalten Kund:innen im Aktionszeitraum bis zum 21. August das Huawei Band 7 kostenlos dazu.

Die Kameras der Smartphones

Das Huawei nova Y70 verfügt über eine 8-MP-Frontkamera, die den Bokeh-Effekt unterstützt und mit dem von Huawei selbst entwickelten AI Beauty-Algorithmus einen maßgeschneiderten Schönheitseffekt basierend auf den Merkmalen der Nutzer:innen wie Alter und Geschlecht erstellen kann. Darüber hinaus verfügt es über die HDR-Backlight-Imaging-Technologie, die auch bei Gegenlicht mehr Details in Porträts und Landschaften einfangen kann. Dazu gibt es eine hochauflösende 48-MP-Hauptkamera, eine 120°-5-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Tiefenkamera. Die hochauflösende Hauptkamera kann Rauschen reduzieren und den Dynamikbereich erhöhen. Mit der 120°-Ultraweitwinkel-Kamera lassen sich problemlos mehr Inhalte in einer Aufnahme unterbringen.

Das Huawei nova Y90 ist mit einer rückwärtigen 50MP AI Triple-Kamera ausgestattet, die innovative Funktionen wie Super Night Mode, Front/Rear Dual-View Video und AI Snapshot unterstützt und den Nutzer:innen ein exzellentes Bilderlebnis bietet. Dank des leistungsstarken EMUI 12-Betriebssystems bietet das Gerät ein komfortables, reibungsloses und zuverlässiges interaktives Erlebnis in allen Szenarien. Das Kameramodul des Smartphones ist eine Hommage an das Space Ring-Design von Huawei. Die Rückseite des Smartphones ist mit einer glitzernden Sandstruktur versehen, die glänzt wie Frost. Es ist in den Farben Midnight Black und Crystal Blue erhältlich.

So steht’s mit der Ausdauer

Die Huawei nova Y-Serie ist mit einem langanhaltenden Akku für stundenlange Nutzung ausgestattet. So besitzt das Huawei nova Y90 einen 5000 mAh großen Akku, und das Huawei nova Y70 einen 6000 mAh großen Akku. Nutzer:innen können über zwei Stunden Spielzeit genießen, indem sie das Smartphone nur zehn Minuten lang aufladen. Das Huawei nova Y70 kann mit einer Ladung sogar mehrere Tage in Betrieb sein. Beide Smartphones unterstützen Huawei SuperCharge, mit dem sie in kurzer Zeit aufgeladen werden können und verfügen über einen achtschichtigen Schnellladeschutz, einen dreizehnschichtigen Ladeschutz und einen Überhitzungsschutz für den USB-Anschluss.

Dank des optimierten Stromverbrauchs von Apps kann das Huawei nova Y70 erkennen, welche Anwendungen gerade nicht genutzt werden und abschalten.9 Wenn der Modus “Niedriger Batteriestand” aktiviert ist, funktioniert das Gerät bis zu 12 Stunden lang im Standby-Modus mit den letzten 5 % Akku, bevor es sich ausschaltet. Darüber hinaus kann das Huawei nova Y70 einen Ausgang von 5V/1A bereitstellen und mittels kabelgebundenem Reverse Charging Huawei Smartwatches, Bands und Smartphones aufladen. Das Huawei nova Y90 auf der anderen Seite verfügt über einen Akku-Gesundheitsassistenten, der auf intelligente Weise den Gesundheitszustand des Akkus erkennt und die Nutzer:innen daran erinnert, ihn rechtzeitig zu reparieren. Was sagt ihr dazu?