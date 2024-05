HUAWEI Band 9 vorgestellt: Modisch, leicht und voll im Trend

Eine WATCH FIT 3 ist zu viel des Guten? Kein Thema, denn mit dem HUAWEI Band 9 kommt ein neues Fitnessarmband, das Leichtigkeit, Tragekomfort sowie fortschrittliche Gesundheits- und Fitnessfunktionen vereint.

Über das HUAWEI Band 9

Ausgestattet mit dem verbesserten Huawei TruSleep 4.0 unterstützt das neue HUAWEI Band 9 das Monitoring des eigenen Schlafverhaltens. Neben seinem sportlichen Design verfügt das Fitnessarmband über erweiterte Gesundheitsfunktionen, datengestützte Sportmodi sowie eine beeindruckende Batterielaufzeit von 14 Tagen. Das 8,99 mm schlanke und 14 g federleichte Produkt verbindet innovative Technologie mit sportlichem Tragekomfort. Trotz der Integration hochentwickelter Komponenten wie fortschrittlicher PPG-Sensoren zur optischen Erkennung eures Blutes, einem 9-Achsen-Bewegungssensor und einem Umgebungslichtsensor bleibt das Design kompakt. Das Band verfügt außerdem über ein 1,47-Zoll großes AMOLED-Display, das ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 65% bei einer Auflösung von 194 x 368 bietet.

Der ultra-schmale Rahmen und das hochwertige, gebogene 2,5D-Glas, kombiniert mit einer gewölbten CG-Glasabdeckung, erzeugen ein dreidimensionales Design und ein klareres, feines Anzeigebild. Das HUAWEI Band 9 ist in fünf trendigen Farben erhältlich: Neben den Klassikern in Starry Black und Dawn White, können Nutzer:innen auch ganz individuell nach ihrem Geschmack zwischen Lemon Yellow, Dark Blue oder Charm Pink wählen. Das Gerät ist mit dem datenbasieren Schlaftrackingtool Huawei TruSleep 4.0 ausgestattet. Dieses Tool bietet detaillierte Einblicke in die Schlafqualität und liefert umfangreiche Daten, die Nutzer:innen helfen, ihren Schlafzustand besser zu verstehen. Darüber hinaus bietet das Band auch die Schlafatmungs-Trackingfunktion, die Atemunterbrechungen während des Schlafs erkennt und die Atmungsqualität in Stufen evaluiert.

So viele Analysen

Zudem liefert es detaillierte Berichte und praktische Verbesserungsvorschläge, um Nutzer:innen zu helfen, ihre Schlafgesundheit effektiv zu managen und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Das HUAWEI Band 9 ist außerdem mit Huawei TruSeen 5.5 sowie einem leistungsstarken PPG-Sensor ausgestattet. Diese ermöglichen es dem Band, über Nacht präzise die Herzfrequenz und den Blutsauerstoffgehalt zu messen. Das Fitness-Device ist jetzt mit den verbesserten Aktivitätsringen „Bewegung“, „Training“ und „Stehen“ ausgestattet. Diese motivieren Nutzer:innen dazu, ihre täglichen Aktivitätsziele zu erreichen und fördern somit positive Bewegungsgewohnheiten. Die neuen Aktivitätsringe machen es kinderleicht, Tagesstatistiken wie Schritte, zurückgelegte Strecken, verbrannte Kalorien und Trainingsdauer direkt auf dem Armband einzusehen.

Das HUAWEI Band 9 unterstützt mit 100 Sportmodi eine vielfältige Auswahl beliebter Sportarten, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen (Wasserbeständigkeit bis zu 5 ATM) und Seilspringen. Zudem ist es mit einem verbesserten 9-Achsen-Präzisionssensor ausgestattet, der eine präzisere Datenerfassung ermöglicht. Das Band zeichnet sich durch eine verlängerte Akkulaufzeit aus, die mehrere Tage Tragekomfort ohne Nachladen ermöglicht. Eine vollständige Aufladung ist in maximal 45 Minuten erreicht. Bei normaler Nutzung hält der Akku bis zu neun Tage, im Always-On-Display-Modus (AOD) sind es bis zu drei Tage. Zusätzlich ist eine Schnellladefunktion integriert: Schon eine 5-minütige Schnellladung reicht aus, um das Gerät für zwei Tage zu nutzen. Das mit EMUI, iOS und Android kompatible Produkt ist ab sofort um 59,- Euro erhältlich. Spricht euch das Device an?