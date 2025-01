HUAWEI nova 13-Serie vorgestellt: Leistbare Mittelklasse

Da ist sie, die neue HUAWEI nova 13-Serie. Sie bringt frischen Wind in die Preisregion unter 700 Euro!

Zur HUAWEI nova 13-Serie

Mit ihrem unverkennbaren, dynamischen Texturdesign und fortschrittlichen KI-Porträtfunktionen bringen die neuen Geräte frischen Wind in Technologie und Stil. Inspiriert vom kreativen Geist einer neuen Generation eröffnen sie ungeahnte Möglichkeiten für individuellen Ausdruck und Nutzererlebnis. Dabei bietet der Hersteller ästhetisches Design mit eigenständigem Stil: Mit ihrem innovativen Webmuster-Design bringt die HUAWEI nova 13-Serie den zeitlosen Karolook erstmals auf die Rückseite eines Smartphones. Das präzise Dynamic Plaid Texture Design schafft ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten, das je nach Blickwinkel lebendig wirkt.

Ergänzt wird das Design durch die hochwertige Star Effect-Veredelung, die für eine satinartige und zugleich griffsichere Haptik sorgt. Das Flaggschiffmodell HUAWEI nova 13 Pro in Grün steht für zeitgemäße Individualität und überzeugt mit einem warmen, dezenten Farbton, der sich bewusst von klassischen Farbpaletten abhebt. Zeitlos-elegante Varianten in Schwarz und Weiß ergänzen das Angebot. Der charakteristische Super Star Orbit Ring wurde weiterentwickelt und harmonisch in die Rückseite integriert, während die 5D-Glasstruktur eine nahtlose Optik und ein unvergleichliches haptisches Erlebnis bietet.

Fotos und das Laden

Als Porträt-Powerhouse soll das Gerät es euch ermöglichen, jeden Moment perfekt einzufangen. Die HUAWEI nova 13-Serie revolutioniert die Porträtfotografie mit fortschrittlichen KI-Funktionen. Zum ersten Mal ermöglicht sie Multi-Fokus-Porträtaufnahmen1 sowohl mit der Front- als auch der Rückkamera. Diese Funktion verleiht Porträts eine künstlerische Atmosphäre und eröffnet Nutzern kreative Möglichkeiten für eindrucksvolle Aufnahmen. Das HUAWEI nova 13 Pro ist zudem mit einer 50-MP-Kamera mit variabler Blende (F1.4 bis F4.0) ausgestattet. Die intelligente Blendensteuerung erkennt verschiedene Szenen automatisch und liefert beeindruckende Ergebnisse – auch bei wenig Licht. Die optische Bildstabilisierung (OIS) sorgt dabei für gestochen scharfe Details.

Die 3-fach optische Zoom-Telekamera mit OIS erweitert die kreativen Möglichkeiten: Ob detailreiche Nahaufnahmen oder Porträts mit weiten Hintergründen – die nova 13-Serie liefert Bilder, die mit ihrer Komposition und Qualität begeistern. Zudem bietet sie leistungsstarke Schnelllade-Technologie für den Alltag: Die HUAWEI nova 13-Serie überzeugt mit modernster Schnellladetechnologie. Die 100-W-HUAWEI-SuperCharge-Turbo-Technologie und das intelligente KI-Temperaturmanagement ermöglichen es, die Smartphones binnen zehn Minuten auf 50 % aufzuladen. Ein 5000-mAh-Akku sorgt für lange Nutzungszeiten und ist dabei in einem schlanken, leichten Design integriert. Diese Kombination aus Leistung und Komfort macht die HUAWEI nova 13-Serie zur idealen Wahl für einen mobilen und effizienten Lebensstil.

Da ist was los!

Die HUAWEI nova 13-Serie bietet ein visuelles Erlebnis der Extraklasse mit ihrem neuen Dynamic True-Colour-Display. Die KI-gestützte HDR-Technologie erkennt Szenen automatisch und optimiert Kontraste sowie Farben, um sowohl helle als auch dunkle Bereiche mit beeindruckender Klarheit und lebendigen Farben darzustellen. Das AI Eye Comfort Display passt sich intelligent an die Umgebungsbeleuchtung an und reduziert die Blaulicht-Belastung, was ein augenschonendes Erlebnis ermöglicht. Das HUAWEI nova 13 Pro überzeugt zusätzlich mit einem 120Hz-LTPO-Display, das eine adaptive Bildwiederholrate bietet. Flüssige Animationen und Energieeffizienz werden so kombiniert. Funktionen wie das Always-On-Display ermöglichen den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen, während die Touch-Steuerung selbst bei Feuchtigkeit präzise reagiert.

Die neuen Smartphones sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Zu den verfügbaren Modellen gehören das HUAWEI nova 13 und das HUAWEI nova 13 Pro, die in den Farben Grün, Weiß und Schwarz angeboten werden. Der Preis für das HUAWEI nova 13 Pro liegt bei 699,- Euro. Zum Launch erhalten alle bei einem Kauf im Zeitraum bis zum 16. Februar 2025 zusätzlich:

ein kostenloses nova 13 Pro -Case

-Case einen 100-W-Schnellladeadapter

die HUAWEI FreeBuds 5 sowie

sowie eine Garantieverlängerung um 12 Monate

Das HUAWEI nova 13 ist zu einer UVP von 549,- Euro erhältlich.