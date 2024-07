HUAWEI MateBook X Pro (2024) Test: Ein beeindruckendes Leichtgewicht

Mit verschwindend wenig Gewicht und jeder Menge Power will das HUAWEI MateBook X Pro für Aufsehen sorgen. Ob das gut geht?

Über das HUAWEI MateBook X Pro (2024)

Beim Launch-Event in Dubai durften wir schon vorab das neue Notebook mit gerade mal 980 Gramm Gewicht ein wenig begutachten. Doch was erwartet uns dabei konkret? Die offizielle Website zum HUAWEI MateBook X Pro verrät: Dezent ist es nur zum Teil. Denn das geringe Gewicht von unter einem Kilogramm sorgt dafür, dass es in einem Rucksack oder in einer Tasche kaum auffällt! Das Notebook will aber ansonsten für ordentlich Furore sorgen, dank seinem flexiblen und hellen OLED-Bildschirm inklusive Touchscreen, dem Intel Core Ultra 9-Prozessor, einer 90 Watt-Schnellladefunktion sowie einem Touchpad, das sich an jeder Stelle anklicken lässt. Das gemeinsam erklärt auch alles die UVP, die bei 1.999,- Euro beginnt, also sehen wir uns das Produkt doch mal näher an!

Der erste Eindruck

Mein allererster Eindruck, als ich das neue HUAWEI MateBook X Pro (2024) in die Hand nahm: Wow. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Notebook aufgehoben hatte und sich im Vergleich mein MacBook Air (2020) schwer und fett anfühlte. Dieses Produkt schafft es tatsächlich, die Ultraportable-Kategorie ein Stück weit neu zu erfinden, und da spielen natürlich mehrere Faktoren mit. Als Erstes ist natürlich das geringe Gewicht zu erwähnen, das fällt dramatisch auf: Gerade mal 980 Gramm wiegt das gesamte Notebook trotz seiner Bildschirmdiagonale von 14,2 Zoll. Weiter ist das Gehäuse sehr interessant, denn haptisch fühlt es sich fast ein bisschen wie Stoff an. Der Hersteller selbst bezeichnet es als „skin-soothing metallic body“, das Finish ist jedenfalls handwarm und freundlicher als ein reiner, kühler Aluminium-Body.

Fingerabdrücke werden auf diesem Gerät so gut wie vermieden, mit Ausnahme des Touchscreens und Touchpads. Gleichzeitig verspricht HUAWEI eine Vielzahl von innovativen Technologien, wie etwa den aktuellsten Intel Core Ultra-Prozessor (40 W TDP), verbesserte Lüfter und Kühlung, bis zu 32 GB RAM und bis zu 2 TB Speicherplatz sowie eine automatische Gesichtserkennung schon beim Einschalten. Zudem gibt es die für HUAWEI übliche Cross-Device-Konnektivität zwischen Smartphone, Tablet, Earbuds, Stylus und Notebook. Neben dem flexiblen OLED-Touch-Bildschirm im 3:2-Format (3120 x 2080) und mit 120 Hz Bildwiederholrate geben sich auch ein starker Akku und viele AI-Features (AI-Kamera, AI-Suche, AI-Sound) ein Stelldichein. Bei unserer Zeit in Dubai mit dem HUAWEI MateBook X Pro (2024) in Morandi Blau entstand dieses kurze Video: