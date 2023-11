Huawei FreeBuds Pro 3 im Test: Tolles Klangerlebnis

Die Huawei FreeBuds Pro 3 nehmen im großen Feld der kabellosen InEar-Kopfhörer einen prominenten Platz ein. Mit einem schlichten aber eleganten Design und jeder Menge verbauter Technik will der Konzern aus China ein Statement abgeben. Nachdem ich vor kurzem ein Top-Modell kabelloser Earbuds von Sony testen konnte, wollte ich natürlich wissen, wie sich im Vergleich ein rund 100€ günstigeres Modell schlägt.

So klingen die FreeBuds Pro 3

Tolle Technik, ein ausgefallenes Design und guter Tragekomfort sind alles entscheidende Faktoren, die den Kauf von Kopfhörern beeinflussen. Am Ende des Tages zählt für mich aber vor allem die Klangqualität. Die Kopfhörer können noch so schön sein, wenn der Klang nicht passt, machen sie keine Freude. In diesem Punkt überzeugen die FreeBuds Pro 3 gleich von Beginn an. In verschiedenen Kategorien mussten sie einem Test standhalten. Das Klangspektrum ist, wie bei anderen Earbuds dieser Kategorie, sehr ausgewogenen und deckt viele Einsatzbereiche ab. Filme schauen, Musik hören oder Podcasts genießen, nichts bereitet den FreeBuds Pro 3 ernsthafte Probleme. Besonders überzeugt hat mich aber die räumliche Komponente.

Der gute Bass erzeugt einen breiten Klangraum, in dem einzelne Quellen leicht zu orten sind und man dadurch tief ins Geschehen eintauchen kann. Damit der Klang in verschiedenen Situation das hohe Level halten kann, packt Huawei auch einiges an Technik in die kleinen Earbuds. Sie verfügen über einen leistungsstarken dynamischen 11mm Treiber, der eine breite Bandbreite von Klangfrequenzen abdeckt, um eine klare und beeindruckende Klangqualität zu liefern. Dabei hilft auch der Dynamische Equalizer, der es den Buds ermöglicht, Signaländerungen im Ohr des Nutzers in Echtzeit zu erkennen und die Tonausgabe an die Ohrform und den aktuellen Tragestatus anzupassen. Die AI hilft also dabei, immer das Optimum aus den FreeBuds Pro 3 rauszuholen.