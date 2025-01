Hoppala, Steam Deck: Umsatz bricht nach Nintendo Switch 2-Ankündigung ein

Das war ja klar: Kaum hat Nintendo seine Switch 2-Konsole angekündigt, schwitzt die Konkurrenz. Lest hier mehr!

Switch 2 > Steam Deck?

Das Steam Deck konzentriert sich klarerweise auf den PC-Markt, aber selbst dieser Gigant konnte sich Nintendo nicht entziehen. So war die Aufregung der Nintendo Switch 2-Ankündigung letzte Woche daran schuld, dass der Umsatz kurzzeitig eingebrochen war. Was ist passiert? Die tragbare PC-Hardware von Valve befindet sich regelmäßig im Trend in der “Top-Seller”-Charts auf Steam, aber zwischen dem 14. Januar und dem 21. Januar war sie auf ihren niedrigsten globalen Rang seit ihrer Einführung im Jahr 2022 gefallen. Dies führte kurzzeitig zu einem Sturz vom dritten auf den 47. Platz. Was da wohl passiert ist? Dies ist nur eine Momentaufnahme, aber sie zeigt, wie Nintendo letzte Woche mit seiner überraschenden (und mit Spannung erwarteten) Enthüllung die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Insgesamt besehen scheint Nintendo mit der Switch 2 in einer ziemlich starken Position zu sein, wenn man bedenkt, dass das Original inzwischen mehr als 146 Millionen Einheiten weltweit verkauft hat. Das Steam Deck bleibt ein großartiges Gerät, wenn ihr Fans des Steam-Dienstes von Valve sind, und ist wohl das herausragende Produkt der tragbaren Gaming-PCs, die derzeit auf dem Markt sind. Es hat einen Reiz, einfach eure vorhandene Bibliothek mit digitalen Spielen sofort herunterladen und unterwegs spielen können. Interessanterweise könnte Nintendo sich von der PC-Hardware inspirieren lassen, nach der Entdeckung eines optischen Sensors an der Seite des linken Joy-Con der Switch 2. Der offizielle Trailer schien auch Joy-Con-Controller im Maus-Stil zu zeigen. Die Ankündigung der Konsole hat sich auch sehr positiv auf die Aktienkurse von Nintendo ausgewirkt!