Honor of Kings: World – Populärstes Videospiel der Welt bekommt AAA-Ableger

Bei Tencent Games befindet sich mit Honor of Kings: World ein Open-World Action-RPG in der Mache, das auf einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten basiert.

Honor of Wer?

Aber wenn es so wahnsinnig erfolgreich und populär ist, was ist dann eigentlich Honor of Kings? Wenn man den Zahlen von Entwickler TiMi Studio glauben schenkt, dann verfügt das mobile MOBA über 100 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler täglich. Und genau dieses Franchis bekommt jetzt einen AAA-Ableger, der im Trailer eine Mischung aus Zelda und Monster Hunter suggeriert. Unter anderem arbeitet man an der Story mit dem erfolgreichen, chinesischen Autor Cixin Liu, der mit seinem Buch Die drei Sonnen (The Three Body System) – persönliche Leseempfehlung geht raus – einen Hugo Award gewann.