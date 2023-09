Honkai: Star Rail (PS5) von Genshin Impact-Machern erscheint im Oktober 2023

Bei Sonys State of Play-Präsentation enthüllte HoYoVerse, dass Honkai: Star Rail auf dem Weg auf die PlayStation 5 ist. Lest hier mehr!

Bald kommt Honkai: Star Rail

Das PS5-Veröffentlichungsdatum für Honkai: Star Rail steht nun fest. In einem Trailer bei Sonys State of Play-Präsentation im September 2023 enthüllte HoYoVerse, dass das Spiel am 11. Oktober 2023 auf PS5 erscheinen wird. Abgesehen vom Veröffentlichungsdatum enthielt der neue Trailer eine Rede von Kafka. Es gab auch Szenen aus einer Schlacht aus dem kürzlich hinzugefügten Simulated Universe: Swarm Disaster-Modus mit Dan Heng. Den vollständigen Trailer gibt es hier zu sehen: