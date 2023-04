Launch-Trailer zu Honkai: Star Rail von den Genshin Impact-Machern

Honkai: Star Rail ist ein neues HoYoverse-Weltraum-Fantasy-RPG. Das Studio hat einen Launch-Trailer veröffentlicht, lest hier mehr!

Über Honkai: Star Rail

HoYoverse verspricht ein fesselndes RPG-Erlebnis und ein erstklassiges immersives Abenteuer jenseits der Sterne. Ihr geht auf ein galaktisches Abenteuer, in dem ihr die Geschichte mitgestalten könnt. Die Stellaron-Krise bricht in der Galaxis aus, und anders als in Genshin Impact erwarten euch in Honkai: Star Rail taktische Kämpfe. So dürft ihr Schwächen ausnutzen und euch clever positionieren, Techniken einsetzen und den Kampf mit stilvollen ultimativen Angriffen beenden. In den zufällig generierten Labyrinthen des simulierten Universums gewährt das Spiel zufällige Ereignisse und fast 100 verschiedene Segnungen und Kuriositäten einen unglaublichen Schub an Fähigkeiten, so dass wir Feinde eine unvorhersehbarere Kampfumgebung herausfordern können.

Zudem gibt es Top-Sprecher für ein immersives Erlebnis: Ein Dreamteam aus mehrsprachigen Dubs, das für die gesamte Geschichte zusammengestellt wurde, wird versprochen. HoYoverse präsentiert uns Dutzende von Emotionen, Hunderte von Gesichtsausdrücken, Tausende von Überlieferungen und eine Million Wörter, die das schlagende Herz dieses Universums bilden. Überall soll es Voice-Over-Effekte geben, so wie in Genshin Impact, und ein neues Kapitel aufschlagen. Honkai: Star Rail wird am 26. April für den PC über Client-Download und Epic Games Store, iOS über den App Store und Android über Google Play erscheinen, gefolgt von PlayStation 5 und PlayStation 4 zu einem späteren Zeitpunkt. Sehen Sie sich den Launch-Trailer unten an.