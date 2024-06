Hogwarts Legacy: Am 6. Juni 2024 kommt Riesen-Update mit Fotomodus und mehr

Hogwarts Legacy erhält diese Woche ein riesiges Update, mehr als ein Jahr, nachdem das Spiel rund um die Zaubereischule so richtig eingeschlagen hat.

Über das Hogwarts Legacy-Update

Das Entwicklerstudio Avalanche Software wird sein Sommer-Update 2024 am 6. Juni auf allen Plattformen veröffentlichen – lest hier, was Hogwarts Legacy-Besitzer:innen erwarten können. Der größte Neuzugang ist der Fotomodus, mit dem wir benutzerdefinierte Screenshots mitten im Gameplay machen können. Dieser neue Fotomodus des Spiels sieht aus wie das, was wir von anderen Spielen mit ähnlichen Funktionen erwarten, so dass die Spieler:innen Bilder machen und verschiedene Effekte anwenden können, einschließlich Rahmen und Filter, die von den berühmten Häusern von Hogwarts inspiriert sind. Wir können unsere Figur in verschiedene Posen – einschließlich Sitzen – versetzen und die Tageszeit und die Jahreszeiten für Fotos ändern. Wunderbar!

Eine neue Lebensqualitätsfunktion ermöglicht es uns zudem, bereits ausgegebene Talentpunkte einfach zurückzusetzen, aber zum Preis von 200 In-Game-Gold pro Talentpunkt. Und für Spieler:innen, die alles sehen und tun wollen, werden – wie angekündigt – die Haunted Hogsmeade Shop-Quest und ihre Belohnungen für alle verfügbar sein. Zuvor war diese Quest exklusiv für die PlayStation-Plattform. Avalanche Software schaltet auch andere Exklusivtitel frei: Die Onyx-Hippogriff-Halterung, die zuvor ein Vorbestellungs-exklusiver kosmetischer Artikel war, wird allen zur Verfügung stehen, ebenso wie das Rezept für den Felix Felicis-Trank, ein weiteres PlayStation-Exklusivprodukt. Das Update wird den Spieler:innen auch einige neue Kosmetika geben, darunter den Azkaban-Mantel und das Gefangenenoutfit sowie eine geklebte Brille. Hogwarts Legacy ist auf PC, PlayStation, Xbox und Switch erhältlich.