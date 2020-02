High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro (2020) angekündigt

Huawei enthüllte auch ohne MWC 2020 Neuankömlinge in so gut wie allen Produktkategorien – neben dem faltbare Mate Xs Smartphone, dem Huawei MatePad Pro und den beiden Notebooks Huawei MateBook D14 und D15 kündigte Huawei auch das High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro (2020) an.

Was hat das Huawei MateBook X Pro (2020) zu bieten?

Huawei bringt eine neue Version seines High-End-Modells auf den Markt: Mit einer Kombination aus hochwertigem Design, beeindruckendem Ultra-FullView-Display, innovativen Technologien und umfassender Konnektivität ist es das bisher leistungsstärkste Notebook von Huawei.

Das Ultra FullView-Display ist das Aushängeschild des Power-Notebooks. Mit dem schlanken Rahmen erreicht es eine beeindruckende Screen-to-Body-Ratio von 91 Prozent. Das unkonventionelle Seitenverhältnis von 3:2 eignet sich im Vergleich zu herkömmlichen Widescreens besser für die Erstellung von Inhalten und bietet dem Nutzer damit maximale Produktivität. Der große Bildschirm ist durch die versenkbare Kamera möglich, die zudem die Privatsphäre der NutzerInnen schützt. Durch den im Ultra-FullView-Display integrierten 10-Punkt-Multitouch können NutzerInnen das Notebook noch intuitiver bedienen (zum Beispiel durch Funktionen wie den Fingergesten-Screenshot).

Im Inneren des Geräts schlägt die 10. Generation von Intels Prozessoren. Für eine möglichst effiziente und leise Kühlung schaltet ein intelligentes Kühlsystem dynamisch zwischen aktivem und passivem Modus um. Zudem erzeugen die beiden Huawei Shark Fin Fans 2.0 mit größeren Lamellen einen höheren Luftausstoß. Außerdem unterstützt es Huawei SuperCharge für bestimmte Smartphones. Vielreisende freuen sich über die ultraschnelle, stabile WLAN-Verbindung und den hervorragenden Signalempfang des Huawei MateBook X Pro. Bluetooth 5.0 erreicht schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit einer breiteren Signalabdeckung und stärkeren Übertragungsmöglichkeiten als je zuvor.

Neben seinen höchst produktiven Eigenschaften verfügt das MateBook X Pro auch über vier hochwertige Lautsprecher, die die HörerInnen direkt ins Geschehen bringen. Für die nahtlose Integration von Laptop und Smartphone ist das Huawei MateBook X Pro mit Multi-Screen Collaboration ausgestattet, einer Funktion von Huawei Share. Das erleichtert den Dateitransfer zwischen Laptop und Smartphone und überwindet die Barriere zwischen Windows- und Android-Systemen, damit das volle Potenzial beider Systeme ausgeschöpft wird. Tastatur und Maus des Huawei MateBook X lassen sich so auch für die Steuerung des Smartphones einsetzen.

Weitere Informationen zu den Produkten von Huawei findet ihr auf der offiziellen Webseite.