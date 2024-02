Helldivers 2 stellt einen Spieler-Rekord bei PlayStation Studios-Games auf

Helldivers 2 hat auf Steam stark begonnen, mit einem gleichzeitigen Spielerrekord, der höher ist als jede frühere PC-Portierung eines PlayStation Studios-Spiels.

Beliebtes Helldivers 2

Laut SteamDB wurde die 80.000er-Marke geknackt, was gleichzeitige Spieler anbelangt. Das macht den Titel zum erfolgreichsten PlayStation Studios-Game, was diese Metrik anbelangt. Denn die aktuelle Top 10 der Spitzenzahlen gleichzeitiger Spieler, die von PlayStation-Spielen auf Steam erreicht werden, sind wie folgt:

Helldivers 2 (81.840)

God of War (73.529)

Marvel’s Spider-Man Remastered (66.436)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (56.557)

The Last of Us Part 1 (36.496)

Days Gone (27.450)

Marvels Spider-Man: Miles Morales (13.539)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (10.851)

Ratchet & Clank: Rift Apart (8.757)

Helldivers (6.744)

Obwohl die PC-Startzahlen des Spiels bei Sony scheinbar ein Grund zum Feiern sind, kam es in Bezug auf die Spielerzufriedenheit nicht zum perfekten Start. Kurz nach der Veröffentlichung des Spiels am Donnerstag wurden die Bewertungen auf der Steam-Seite des Spiels als “Mixed” bewertet, wobei nur etwa 52% der eingereichten Bewertungen als positiv markiert wurden. Mittlerweile hat sich die Bewertung allerdings gedreht, und das Studio hinter dem Titel arbeitet schon emsig an Fehlerbehebungen. Helldivers 2 wurde während eines PlayStation Showcase-Events im vergangenen Mai angekündigt, wurde ursprünglich für die Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant, bevor es verzögert wurde, und es wurde schließlich am Donnerstag veröffentlicht. Die Fortsetzung des PS4-, PS3- und Vita-Spiels Helldivers aus dem Jahr 2015 lässt sich von militärischer Science-Fiction wie Starship Troopers inspirieren und konzentriert sich auf das Koop-Spiel.