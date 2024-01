Helldivers 2: Gameplay-Video veröffentlicht, fünf Minuten voller Action

Eine neue Reihe von Helldivers 2 Gameplay-Details sind in einem kürzlich veröffentlichten Trailer erschienen. Seht ihn gleich hier!

Mehr zu Helldivers 2

Der Trailer zu “Galactic War” enthält etwa fünf Minuten neues Gameplay-Material und einige erweiterte Details zu den Einstellungen und Missionstypen, die wir erwarten können, wenn das Spiel in ein paar Wochen veröffentlicht wird. Was ist alles bereits bekannt? Die käferähnlichen Termininds kehren in Helldivers 2 zurück, aber tapfere Soldaten werden sich jetzt auch den Automatons, einer finsteren Robotertruppe, stellen. Sie erscheinen als Fußsoldaten und Mechs, und wir werden sicher auch einige extra große Mecha-Gegner sehen. Mit einer holografischen Tabelle wählen die Spieler:innen aus, auf welche Missionen sie sich begeben. Großaufträge sind massive, langfristige Ziele, an deren Erreichung die Gemeinschaft als Ganzes arbeitet. Persönliche Befehle hingegen sind kleinere Ziele, die Kader persönlich für das Erreichen einer bestimmten Reihe von Zielen belohnen.

Operationen hingegen sind Sammlungen von Missionen, die je nach Schwierigkeit in der Anzahl variieren. Die Ziele sind auf Karten verteilt, sowohl obligatorisch als auch optional, und die Spieler:innen haben die Freiheit, sie in der von ihnen gewählten Reihenfolge abzuschließen. Wir können den Destroyer, das massive Kriegsschiff, mit dem wir die Zeit zwischen den Einsätzen verbringen, aufrüsten. Upgrades ermöglichen bessere Waffen und erweiterte Schiffsstile, und sie werden durch das Sammeln bestimmter Proben, das Sammeln von Medaillen aus Missionen und Aufträgen und das Abschließen von Aufgaben verdient. Das Entwicklerteam will zudem mit gewissen Spieler:innen, die sich auszeichnen, interagieren und sie hervorheben oder gar belohnen. Klingt alles super, und Action-Fans dürfen schon bald ihre Rolle im Galaktischen Krieg übernehmen. Helldivers 2 startet bereits am 8. Februar 2024 für PS5 und PC – zu den Anforderungen geht es hier.