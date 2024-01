PC-Anforderungen zu Helldivers 2 veröffentlicht

Sony enthüllte mehr über die Anforderungen der PC-Version von Helldivers 2, das Anfang Februar 2024 für PC und PS5 erscheinen wird.

Mehr zu Helldivers 2

Es handelt sich um einen kommenden kooperativen Multiplayer-Shooter der Arrowhead Game Studios. Der Multiplayer-Klassiker aus den frühen Jahren der PS4, Helldivers (2015), kombinierte seinen chaotischen Koop-Fokus mit einem frechen Sinn für Sci-Fi-Satire. Inspiriert von Filmen wie Starship Troopers und Aliens stellte das Spiel die Soldaten der “Super Earth” gegen Horden von Außerirdischen und Cyborgs. Als seine Fortsetzung im Mai 2023 enthüllt wurde, bestätigte Arrowhead jedoch eine dramatische Veränderung: Anstatt ein Top-Down-“Twin-Stick”-Arcade-Shooter wie das ursprüngliche Game zu sein, wird Helldivers 2 stattdessen ein Third-Person-Shooter. Sein Veröffentlichungsdatum wurde auch von 2023 auf den 8. Februar 2024 verschoben.

In einem PlayStation-Blog-Post skizzierte Arrowhead die Systemanforderungen, die Spieler erfüllen müssen, um Helldivers 2 auf dem PC zu spielen, und bestätigte eine wichtige Multiplayer-Einbeziehung: Crossplay. Das plattformübergreifende Spiel ist ein immer wichtigeres Merkmal, da die Möglichkeit, neben Spielern auf anderen Plattformen zu spielen, sicherstellt, dass ein Multiplayer-Spiel einen viel größeren potenziellen Pool von Spielern hat, aus dem man schöpfen kann. Also ja, das neueste Game wird das plattformübergreifende Spiel zwischen Spielern auf PS5 und auf dem PC unterstützen. Was die PC-Anforderungen betrifft, wird das Spiel vier Ziel-PC-Spezifikationen haben, die auf der Leistung basieren: Minimum, Recommended, Performance und Ultra.