Helldivers 2: 84 % der Spieler*innen wollen dieses Feature, kommt demnächst

Arrowhead Game Studios haben Discord benutzt, um eine Helldivers 2-bezogene Frage zu stellen. Das Feedback ist überwältigend!

Mehr zu Helldivers 2

Die Helldivers 2-Entwickler haben sich der demokratieliebenden Fangemeinde mit einer einfachen, aber wichtigen Frage zu einer Gameplay-Mechanik-Idee zugewandt. Diese lautete: “Möchten Sie in der Lage sein, bei voller Gesundheit sofort via Stimulanz eure Ausdauer aufzufüllen?“ Die Resonanz war überwältigend, und die Antwort lautet einfach „Ja“. Während Stims in erster Linie als praktische Heilung im Hit-Shooter verwendet werden und uns helfen, den Tod zu vermeiden, wenn wir einen großen Schaden erlitten haben, haben sie den zusätzlichen Bonus, uns für eine kurze Zeit unendliche Ausdauer zu geben. Dies ist enorm hilfreich, da dies uns ermöglicht, einen Vorsprung zu bekommen, wenn wir von der Gefahr weg sprinten oder mit Volldampf drauf zukrachen wollen. Letzte Updates des höchst erfolgreichen Spiels haben die Qualität ja enorm erhöht!

Abgesehen von der Verwendung von Stims gibt es keine Möglichkeit, die Ausdauer so sofort wiederherzustellen – wir müssen in der Regel nur gelegentlich aufhören zu sprinten. Das stellt nämlich sicher, dass die Ausdauer nicht auf Null fällt, denn seit dem Start war es unmöglich, Stims bei voller Gesundheit zu verwenden. Es lohnt sich zu beachten, dass Arrowhead nicht ausdrücklich erklärt hat, dass die Funktion dem Shooter als Ergebnis der Umfrage hinzugefügt wird, aber es scheint ziemlich offensichtlich, dass der Entwickler das Interesse daran misst. Wer weiß, 84 % werden möglicherweise nicht einmal als günstig genug angesehen, um den Test zu bestehen, also sollten wir nicht davon ausgehen, dass es definitiv passiert. Trotzdem scheint Arrowhead seiner Community immer aufmerksam zuzuhören, also müssen wir nur abwarten, was das Studio demnächst mit Helldivers 2 macht.