Sonys Helldivers 2 (PS5) ging wohl 8 Millionen Mal über den Ladentisch

Erfolgreiches Helldivers 2

Das kommt von TD Cowen-Analyst Doug Creutz, der diese Woche in einer Notiz (über Bloomberg) schrieb, dass diese Zahl wahrscheinlich jede Woche wächst. “Wir glauben, dass das Spiel den Erwartungen weit voraus war”, sagte er. Sony hat keine offiziellen Verkaufszahlen für den Co-op-Shooter veröffentlicht, aber Helldivers 2 hat regelmäßig 430.000 gleichzeitige Spieler auf Steam überschritten, sagt SteamDB. In Großbritannien wissen wir, dass Helldivers das meistverkaufte Spiel im Februar war, dank der auf GamesIndustry.biz veröffentlichten GSD-Daten. Der von Sony veröffentlichte Shooter, der den Trend abkehrte, verzeichnete, wie seine Verkäufe jede Woche nach seiner Veröffentlichung am 8. Februar stiegen.

Die PS5-Version von Helldivers 2 machte im letzten Monat 57 % des Umsatzes in Großbritannien aus, der Rest kam von der PC-Version. Der Durchbruchserfolg des Spiels hat zu Spekulationen geführt, dass sein Entwickler, das in Stockholm ansässige Arrowhead Game Studio, von PlayStation übernommen werden könnte – etwas, das das Studio selbst bestritten hat. Nachdem es die Serverprobleme gelöst hatte, mit denen die Spieler seit der Veröffentlichung des Spiels im letzten Monat konfrontiert waren, sagte CEO Johan Pilestedt kürzlich, dass das Studio jetzt seine Aufmerksamkeit auf die Verbesserung des Titels und die Arbeit an neuen Inhalten richten kann. “Jetzt haben wir Zeit, uns auf Verbesserungen am Titel zu konzentrieren und unseren ursprünglichen Plan wieder aufzunehmen”, sagte er. “Viele aufregende Dinge kommen.”