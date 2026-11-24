Knights Peak und Windup Games freuen sich, den neuesten Deep Dive zu Hela: of Mice & Magic vorzustellen. Seht ihn gleich hier bei uns!

Alles über Hela: of Mice & Magic

Es wird gezeigt, dass das Spiel nicht nur eine herzerwärmende Geschichte über die Wiederherstellung der Harmonie durch kleine Gesten der Freundlichkeit erzählt, sondern sich auch als riesiger, offener Spielplatz voller Quests, spielerischer Herausforderungen und interaktiver Objekte entfaltet und was wir daraus machen. Ein Brief, der in der Hütte der Hexe eintrifft, könnte ihre winzigen Mausgehilfen quer durch den Wald schicken, um jemandem in Not zu helfen. Unterwegs kann sogar ein überhängender Ast zur Abkürzung für eine Maus mit dem magischen „Froggy“-Rucksack werden. In Hela: of Mice & Magic können dieselben Hilfsmittel, die Abenteurer:innen dabei helfen, eine Quest zu erfüllen oder die Landschaft zu durchqueren, ganz von selbst zum Ausgangspunkt eines eigenen Spiels werden. Die Spieler:innen können experimentieren, improvisieren und sehen, was passiert: allein, mit Freund:innen im lokalen Split-Screen-Modus oder online mit bis zu vier Spieler:innen im Cross-Play. Ob beim Gleiten, Schwingen, Seifenblasenpusten oder Skateboardfahren – in Hela lassen sich alltägliche Aktivitäten mit Freund:innen, magischen „Shades“ und etwas Fantasie in kreative Abenteuer verwandeln. Gemeinsam entstehen dabei immer neue Möglichkeiten: vom Balancieren über spektakuläre Schwungmanöver bis hin zu Seifenblasen-Hindernisparcours und fliegenden Skateboards.

Und wer lieber die Landschaft genießt, kann gemächlich auf einem Floß dahintreiben oder mit seinen Freund:innen ein wildes Rennen über das offene Wasser veranstalten. Das ist das Schöne an Helas lebendigem Spielplatz: Die Welt stellt den Spieler:innen die Werkzeuge zur Verfügung, aber ihre Neugier entscheidet darüber, was sie damit anstellen. Ob Abenteurer:innen sich nun allein auf den Weg machen, das innovative „Shade-System“ nutzen, das magische Duplikate ihrer Maus herbeiruft, um Hindernisse und komplexe Herausforderungen zu meistern, oder das gesamte Erlebnis mit Freund:innen teilen – jeder Ausflug ist eine Einladung, einfach ihrer Neugier zu folgen und zu spielen. In Hela: of Mice & Magic schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle einer kleinen, aber flinken Maus, die einer gütigen, aber vorsichtigen Hexe dabei hilft, das Land zu pflegen, das diese seit Generationen beschützt. Erkundet allein oder gemeinsam verschiedene Umgebungen wie Wälder, Wiesen, Sümpfe und Höhlen. Die Hexe stattet die Spieler:innen mit einem magischen Rucksack aus, der es ihnen ermöglicht, weiter zu erkunden, höher zu gelangen und auf neue, entspannende Weise mit der Welt zu interagieren. Das Spiel erscheint am 1. Dezember 2026 für PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch 2. Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die Händler in deiner Region finden wir auf der offiziellen Website: https://helagame.com.