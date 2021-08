Stardew Valley erscheint im Herbst im Xbox Game Pass

Fans von Entspannung aufgepasst: Stardew Valley wird demnächst im Xbox Game Pass erscheinen. Lest hier mehr über den Titel und die Ankündigung!

Entspannen mit Stardew Valley

Die Landwirtschaftssimulation Stardew Valley, die während des ID@Xbox-Streams angekündigt wurde, wird später in diesem Herbst in die Game Pass-Reihe aufgenommen. Abonnent:innen des Xbox Game Pass sollten sich das Game wirklich näher ansehen, wenn sie es bislang nicht getan haben. Der Titel ist schon länger auf allen Plattformen wie PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erhältlich, wurde aber immer wieder mit Updates versorgt. Das führt dazu, dass das liebevolle Spiel zu den besten Titeln gehört, die dieses Genre zu bieten hat. Worum geht’s überhaupt?

Nachdem euch euer Opa eine Farm hinterlassen hat, lässt eure Spielfigur das stressige Stadtleben mit der überfordernden Büroarbeit hinter sich. So entscheidet ihr euch, die Werkzeuge in die Hand zu nehmen und die Farm wieder aufzubauen. Stardew Valley bietet euch alle Annehmlichkeiten eines Farmlebens: Anbau von Saatgut, Gespräche mit den Stadtbewohner:innen, aber auch das Erforschen eines Dungeons inklusive Kämpfe mit Monstern stehen an der Tagesordnung. Alle, die schon mal ein Harvest Moon oder Rune Factory gespielt hat, wissen, worum es geht. Unbedingt ausprobieren, wäre meine Empfehlung – hier ein Trailer zum Spiel: