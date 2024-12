Haunted Chocolatier kommt, wenn es fertig ist, spielt zweite Geige hinter Stardew Valley

Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone weiß, dass seine Fans sich auf sein nächstes Spiel, Haunted Chocolatier, freuen, braucht aber noch etwas Zeit.

Warten auf Haunted Chocolatier

Einige der Fans sind wohl über den offensichtlichen Mangel an Fortschritten und veröffentlichten Neuigkeiten zum neuen Spiel enttäuscht. Es tut ihm leid, aber in einem neuen Update sagt Barone, dass er verpflichtet war, sich auf Stardew Valley zu konzentrieren – und während Haunted Chocolatier noch weit entfernt ist, verspricht er, dass es dennoch in Zukunft erscheinen wird. Das 1.6-Update von Stardew Valley sollte ursprünglich hauptsächlich ein technisches Update sein, aber mit neuen Inhalten wurde das Ganze zu einer Lawine. So sehr, dass ihn die Fehlerbehebungen und Portierungen auf Mobilgeräte und Konsolen von der weiteren Entwicklung des neuen Games abgehalten hat. “Es war ein bisschen traurig zu sehen, wie Haunted Chocolatier im Regal verstaubte“, schrieb Barone, “aber das ist die Realität meiner Situation. Stardew Valley ist ein großes und beliebtes Spiel, und ich habe viel Zuneigung dazu. Ich habe auch ein starkes Pflicht- und Verpflichtungsgefühl gegenüber allen Menschen, die Stardew Valley im Laufe der Jahre gekauft haben, was mir diese seltene Gelegenheit gibt, ein Indie-Spieleentwickler zu sein. Es ist also schwer, Stardew, auch nur vorübergehend, loszulassen, um an etwas zu arbeiten, das nicht bereits etabliert und für die Menschen von Bedeutung ist.”

Es bleibt noch viel Arbeit, um das Spiel zu entwickeln, aber Barone sagte, es macht ihm nichts aus – “Ich bin süchtig nach dem Grind” – und er wird die Prozesse, die für ihn im Stardew Valley so gut funktioniert haben, nicht ändern. Zusammen mit der tatsächlichen Entwicklung des Spiels bedeutet das auch, dass es keine Early-Access-Periode, Crowdfunding oder Vorbestellungen geben wird, “also spüre ich nicht viel Druck von außen, das Spiel nach einem Zeitplan zu beenden”. Das bedeutet nicht, dass er keine Einblicke in die Entwicklung von Haunted Chocolatier teilen wird, sondern nur, wenn der Drang zuschlägt oder wenn er etwas besonders Cooles zu zeigen hat. Barone räumte ein, dass das Update viele Punkte wiederholt, die er zuvor gemacht hat – Barone sagte im August, dass er “Haunted Chocolatier schon lange nicht mehr angerührt hat”, weil er sich auf Stardews 1.6-Update konzentrierte – sagte aber, er wollte sich bei uns allen melden, uns wissen lassen, dass Haunted Chocolatier immer noch ein Spiel werden wird, und einige der Dinge, die er zuvor gesagt hatte, erneut bestätigen. “Ich freue mich darauf, diese neue Welt mit euch allen zu teilen”, schrieb Barone. “Wenn sie fertig ist.”