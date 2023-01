Harman zeigt JBL Bar 1300 und neue Quantum Headsets auf der CES 2023

Im Rahmen der Consumer Electronic Show CES 2023 gibt HARMAN International einen Ausblick auf neue Produkte und Technologien. Im Geschäftsbereich Consumer Audio stellt das Unternehmen dabei eine neue 11.1.4.-Kanal-Soundbar und neue Gaming-Headsets der JBL Quantum-Serie vor, welche für Xbox- und Playstation-Konsolen optimiert sind.

CES 2023 JBL Line-up

JBL Bar 1300

Die JBL Bar 1300 ist mit 15 Kanälen ausgestattet und sorgt für ein echtes, kabelloses Heimkinoerlebnis. Zusätzlich zur einzigartigen MultiBeam-Technologie von HARMAN erzeugen die sechs nach oben gerichteten Treiber der Soundbar ein beeindruckendes Klangerlebnis für echten Dolby Atmos und DTS:X 3D-Surround-Sound. Dank ihrer abnehmbaren, kabellosen Surround-Lautsprecher und dem ebenfalls kabellosen 10-Zoll-Subwoofer lassen sich Filme, Spiele und Musik erleben wie nie zuvor.

Die JBL Bar 1300 ist ab Februar 2023 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.499,00 EUR bzw. 1.669,00 CHF auf JBL.com erhältlich.

JBL Quantum X- und P-Headsets

Nach dem Erfolg des JBL Quantum 910 Wireless und des JBL Quantum 610 Wireless bringt JBL mit den JBL Quantum 360X/P und JBL Quantum 910X/P die nächsten Gaming–Headsets auf den Markt. Die neuesten Ergänzungen der Quantum–Serie wurden speziell für Xbox– und Playstation–Konsolen entwickelt und bieten eine ausgezeichnete Soundqualität für nahtlose Kommunikation in jeder Umgebung.

Xbox- und Playstation-Nutzer und -Nutzerinnen können ihre Headsets ab sofort auf ihre Lieblingskonsolen abstimmen. Das JBL Quantum 910X und 910P bilden den Auftakt der neuen Serie und gehören zu den fortschrittlichsten Headsets auf dem Markt. Die Headsets sind mit JBL QuantumSPATIAL 360 und integriertem Head Tracking ausgestattet, sodass Gamer und Gamerinnen über ihre kabellose USB-A/C-Verbindung der Konsole den besten räumlichen Surround-Sound erleben. Mit aktivem Noise-Cancelling können Gamer und Gamerinnen unerwünschte Hintergrundgeräusche ausblenden und komplett in das Spiel eintauchen.

Mit der JBL Quantum 360-Serie erreichen Gamer und Gamerinnen das nächste Level. Spieler und Spielerinnen können das Headset während des Spielens aufladen und verpassen so kein wichtiges Manöver. Das JBL Quantum 360P/X ist mit DualSOURCE ausgestattet, das eine kabellose Verbindung zu zwei Geräten über verlustfreie 2,4 GHz und Bluetooth ermöglicht und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden. So bleiben Spieler und Spielerinnen jederzeit mit den Teamkolleginnen in Verbindung.

Alle JBL Quantum X- und P-Headsets sind ab März 2023 für 129,99 bzw. 249,99 Euro auf JBL.com erhältlich. Die Headsets werden in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert.