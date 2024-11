Happy Birthday: Alza wird 30 Jahre alt!

Vor dreißig Jahren, im Jahr 1994, erkannte Alza-Gründer Aleš Zavoral, dass es günstiger ist, einzelne Komponenten für den PC-Bau zu kaufen, anstatt fertige Computer zu erwerben. Diese Erkenntnis legte den Grundstein für das heutige Unternehmen Alza. Was als kleines Projekt begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem führenden Anbieter auf dem zentraleuropäischen Markt entwickelt – insbesondere im Bereich Elektronik und PC-Baukomponenten. Heute bietet Alza eines der breitesten Sortimente an PC-Komponenten und umfassende Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, mit Lösungen für alle Anforderungen von einfachen Arbeits-PCs bis hin zu Hochleistungs-Gaming-Systemen. Mit langjähriger Erfahrung in der PC-Montage steht Alza für Innovation, Qualität und Verlässlichkeit.

PC-Konfiguration nach Kundenwunsch

Seit 2016 können Alza-Kunden ihre PCs selbst konfigurieren, Schritt für Schritt durch die Auswahl kompatibler Komponenten begleitet.

„Wir haben über 100.000 PCs gebaut und montieren jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Systeme, mit starkem Wachstum in diesem Jahr“, so PR-Managerin Eliška Čeřovská. Alle PCs werden in Alzas größtem Logistikzentrum wie in einer „PC-Fabrik“ produziert und montiert – mit einem klaren Fokus auf Qualität, die durch eine dreijährige Garantie und einen schnellen Garantieservice unterstützt wird.

Vom Logistikzentrum aus gelangen die fertigen PCs zurück ins Lager und in den Versand – alles aus einer Hand. Dank schneller Verfügbarkeit von Ersatzteilen können Servicefälle oft binnen weniger Tage abgeschlossen werden.

Umfangreiches Sortiment und Qualität ohne Kompromisse

Alza.at bietet über 3.000 PC-Komponenten an, von denen 80 % lagernd und sofort verfügbar sind, mit Lieferung am nächsten Tag. Aufgrund enger Beziehungen zu Herstellern verfügt Alza über die neuesten Technologien und kann Kunden exklusive Vorbestellmöglichkeiten bieten.

„Bei uns findet man sogar High-End-Komponenten wie Prozessoren für mehr als 5.000 Euro“, so Alza-Divisionsleiter Pavel Roubínek.

PC-Bauprozess bei Alza

Der Konfigurator führt die Kund:innen durch alle Schritte: Auswahl von Prozessor, Speicher, Netzteil und anderen Komponenten – immer mit geprüfter Kompatibilität. Der PC wird anschließend physisch montiert, getestet und sicher verpackt. Während vorkonfigurierte Modelle am nächsten Tag geliefert werden können, beträgt die Lieferzeit für individuelle Konfigurationen rund sechs Werktage, erläutert Eliška Čeřovská.

Maßgeschneiderte Optionen für alle Ansprüche

Alza bietet das breiteste Angebot an PC-Systemen für alle Budgets, vom Einstiegs- bis zum High-End-Segment. Zum Sortiment gehören auch exklusive Custom-Build-PCs mit 3D-gedruckten Gehäusen und Spezialkühlung, die nur in limitierter Stückzahl produziert werden. Niemand sonst am Markt bietet ein so umfangreiches Sortiment an PC-Zusammenstellungen wie Alza. Der Durchschnittspreis eines individuell zusammengestellten PCs auf Alza.at liegt bei rund 1.750 Euro, während der Preis für vorkonfigurierte Computer bei etwa 1.550 Euro liegt. Das PC-Angebot auf Alza richtet sich jedoch nicht nur an Enthusiasten, die Tausende Euro ausgeben möchten; Alza bietet Gaming-PCs in allen Preisklassen an. Der teuerste verkaufte Computer war eine individuelle Konfiguration nach Kundenwunsch für fast 15.800 Euro. Für den österreichischen Markt handelte es sich um eine spezielle Zusammenstellung für 5.150 Euro.

Trends in der PC-Konfiguration

Immer mehr Kund:innen bevorzugen maßgeschneiderte Konfigurationen. Alza verzeichnet jährlich ein wachsendes Interesse an individuellen PC-Bauten, obwohl vorkonfigurierte Modelle weiterhin gefragt sind.