Halo kommt nun wohl endlich für PC, PS5 – und auch Nintendo Switch 2!

Während das nächste Spiel des Franchise aktiv mit Unreal Engine 5 entwickelt wird, haben die Fans auf Halo 5 für PC gewartet. Ist es nun so weit?

Über Halo

Halo war eines der größten exklusiven Franchises von Xbox, und jüngste Berichte deuten darauf hin, dass das Halo-Franchise endlich auf PlayStation zusteuert, da das Unternehmen seine Strategie auf die Veröffentlichung von Titeln auf mehreren Plattformen umgestellt hat. Es scheint jedoch, dass Xbox plant, die PC-Version des Titels fast ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung endlich zu veröffentlichen. Wie auf der offiziellen Lenovo Legion Go S-Website zu sehen ist, befindet sich der Halo 5 PC-Port in der Steam-Bibliothek, was darauf hindeutet, dass bald eine offizielle Ankündigung über den Port erfolgen könnte.

Da jedes Spiel des Franchise bereits auf PC und Xbox verfügbar ist, haben die Fans lange darauf gewartet, Halo 5 auf dem PC auszuprobieren. Dies ist eine großartige Zeit für Fans des Franchise, da Halo endlich auf anderen Plattformen veröffentlicht wird. Es ist jedoch nicht sicher, ob die nächsten Einträge im Franchise zeitnah exklusiv für Xbox sein werden, wie andere First-Party-Titel von ihnen. In Bezug auf die Ankündigung wird Xbox die Developer Direct später in diesem Monat direkt hosten, so dass während der Show eine offizielle Erklärung abgegeben werden könnte. Dennoch ist es am besten, diese Nachricht einstweilen noch mit Vorsicht zu genießen, da noch nichts offiziell vom Unternehmen bestätigt wurde. Was sagt ihr dazu?